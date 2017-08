Quatre blessés, dont deux graves, dans un accident à Rahon

Les sapeurs-pompiers de Dole sont intervenus tôt ce mardi 29 août au matin pour un accident de la circulation impliquant une voiture contre un camion transportant des légumes, au carrefour de l’As de pique à Rahon.

Cette accident, survenu un peu avant 5h30, a fait quatre blessés : deux adultes et deux enfants, qui se trouvaient dans la voiture. Un enfant de 7 ans a été transporté avec sa mère sur le centre hospitalier de Dole, non médicalisés. Plus gravement touchés, un enfant de 8 ans et son père ont été transportés médicalisé sur le centre hospitalier de Besançon par l’hélicoptère Dragon 25. Le conducteur du poids-lourd est indemne.