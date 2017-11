« Facteurs de pollutions, conséquences, quelles initiatives se mettent en place, comment agir ? » La pollution et la sauvegarde de la Bienne seront au centre des deux ateliers proposés par Le Plateau Débat Public, les vendredi 24 et samedi 25 novembre prochain à Saint-Claude.

Comme de nombreux cours d’eau jurassiens, la Bienne n’est pas en bon état. Pour alerter l’opinion publique sur cet état de fait, des pêcheurs l’avaient d’ailleurs colorée en rouge, en juillet dernier, à l’occasion du passage du Tour de France. Mais leur action était un peu passée inaperçue et seuls quelques Jurassiens s’étaient étonnés de la couleur de l’eau…

Ces rencontres en deux parties ont pour objectif premier « de favoriser le dialogue environnemental sur le territoire et éviter la cristallisation de conflits entre acteurs pour une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux », explique FNE Bourgogne-Franche-Comté, à l’origine de leur tenue. « Il sera question de la préservation de nos cours d’eau et plus particulièrement la Bienne. Mais cet événement intervient dans le contexte de nombreuses initiatives et mobilisations locales et va permettre d’apporter des informations sur ce qu’il se fait actuellement. »

Le thème sera décliné en trois parties : les facteurs de pollution sur la Bienne, les conséquences de ces pollutions sur notre environnement, et les pistes d’actions en faveur de la préservation de ce cours d’eau. Pour chacune d’entre elle un temps d’échanges est prévu avec la Fédération de Pêche du Jura, l’APPAM la Biennoise, la DDT du Jura, le PNR du Haut-Jura, le Samu de l’Environnement de Bourgogne Franche Comté, le bureau d’études Sialis-Environnement et la commune de Saint-Claude.

Vendredi 24 novembre 2017 de 16h30 à 20 h, salle Bavoux-Lançon, 24 rue Rosset à Saint-Claude. Entrée est libre et ouverte à tous.

Dans la continuité de cet échange FNE proposera un « cas pratique » sur le terrain avec le Samu de l’Environnement. « L’idée est de permettre à chacun de s’essayer à l’analyse de la qualité de l’eau : démonstration de deux prélèvements en milieu de rivière suivie de la détermination du taux de nitrates, phosphates, etc. à partir d’un système de colorimétrie. »