Depuis mardi 17 janvier, le feu vert a été donné, la course de traîneaux rassemblera près de cent concurrents qui tenteront de décrocher un podium sur cette épreuve des championnats de France organisée par l’association Jura Traineau présidée par Florent Jolibois.

Des départs pendant 2 h 30

La compétition se déroulera en deux manches chronométrées qui se courront sur différentes pistes de 17,5, 11,5 et 6 km en fonction des catégories. Les premiers départs auront lieu le samedi 21 janvier à 13 h et dans l’ordre suivant. La catégorie « illimitée » s’élancera la première sur 17,5 km, suivie des catégories « skijoering » homme et femme, de la catégorie « 8 chiens » sur la piste des 14,5 km, de celle des « 6 chiens » sur la piste des 11,5 kms pour terminer par les « 4 chiens » et « 2 chiens » sur la piste des 6 km. Le dimanche 22 janvier, les premiers départs seront donnés à partir de 9 h. Les concurrents partiront suivant l’ordre du classement de la veille. Le meilleur temps de chaque catégorie du samedi, partira le premier de sa catégorie le dimanche et ainsi de suite.

L’enchaînement des catégories sera le même avec le départ des attelages en individuel toutes les deux minutes pour les grands attelages et toutes les minutes pour les autres catégories. Soit environ 2 h 30 de départs, pour que les spectateurs profitent du spectacle en présence d’attelages composés de chiens nordiques, mais aussi de chiens croisés très rapides comme les alaskan. Le vainqueur sera celui qui aura été le plus rapide sur le cumul des deux manches, donc tout peut changer le lendemain… Les itinéraires raquettes seront accessibles gratuitement, ce qui permettra aux visiteurs de profiter de la course sur l’ensemble du domaine. Les pistes de fond seront fermées durant la compétition pour des mesures de sécurité. Pour ces mêmes mesures de sécurité, les chiens des visiteurs seront interdits durant le week-end.

Une championne du monde

Les participants viendront de toute la France, mais aussi de Suisse, puisque cette course permettra de marquer des points pour le classement de la coupe du monde. Seront notamment dans la course, le jeune Enzo Jolibois en catégorie « 2 chiens », Geoffrey Gros (musher de Leschères) en catégorie « illimitée », Dany Faivre et Nathalie Roland en « ski-joëring 2 chiens », Julie Block championne du monde « 6 chiens », Laurent Gonsolin en « illimité », Eric Bourdeney de Saint-Amour en « 6 chiens », Dominique Couvelant en « 6 chiens », Antoine Lemoine (président de la FFST en « illimité », ainsi que Didier Ozel en « 6 chiens »…

Tous permettront au public de découvrir la complicité qui existe entre les mushers et leurs chiens lors des efforts partagés en course et d’apprécier les attelages dont les plus rapides pourront atteindre les 40 km/heure. Côté animations, des baptêmes en traîneaux avec des mushers professionnels seront proposés au grand public. Il n’y aura pas de buvette sur place, mais le bar-restaurant La Darbella tout proche permettra de se désaltérer, de se réchauffer et de se restaurer. Pour se déplacer, il est vivement conseillé d’utiliser les navettes qui circuleront gratuitement.