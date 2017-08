C’est une bien triste nouvelle qui est venue assombrir ce samedi après-midi. Peu avant 16 heures, les secours ont été appelés pour un accident survenu dans la montée du col de la Sambine, en milieu forestier non loin de la frontière Suisse, sur la commune de Prémanon, avec une seule voiture en cause, mais quatre enfants à bord.

La fillette, âgée de 6 ans, aurait été tuée sur le coup tandis qu’un petit garçon de 4 ans a été grièvement blessé. Il a été transporté par hélicoptère vers le centre hospitalier de Besançon, mais à l’heure de son évacuation, son pronostic vital n’était pas encagé. Les deux autres garçons, âgés de 6 et 8 ans, ont été laissés auprès de leur famille après bilan du médecin.

Pique-nique familial

Ce soir, des zones d’ombres demeurent sur le déroulement exact du drame et les autorités judiciaires sont très prudentes. Selon les premières informations, une famille franc-comtoise « élargie » d’une dizaine de personnes avait décidé de venir pique-niquer dans cette forêt. Il semblerait que les enfants se soient retrouvés dans la voiture, peut-être pour jouer et, à un moment, le frein à main se serait desserré. La voiture aurait alors dévalé la pente avant de faire un tonneau et terminer sa course dans un lieu très escarpé.

Sur place, le périmètre a été entièrement bouclé et c’est un très gros dispositif de secours qui a été déployé, avec notamment l’envoi de pompiers spécialisés dans le secours en milieu périlleux et de très nombreux gendarmes pour les constatations.

L’enquête se poursuit dans le but de définir les circonstances exactes du drame et au tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, le Parquet pourrait faire une communication plus détaillée sur l’affaire en début de semaine.



