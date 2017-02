Il est 6 heures du matin ce dimanche, lorsque le jeune homme et trois de ses amis se font sortir d’une fête à laquelle ils se sont invités, à la salle des fêtes de Montmorot, où l’une de leur connaissance est. Pris de peur et face au grabuge qu’auraient commis les quatre invités surprises, l’organisateur de la soirée appel la police qui ne tarde pas à arriver.

« Je trouvais cette interpellation injuste »

Mais à la vue de la patrouille, les quatre jeunes détalent, pris en chasse par quatre policiers. C’est alors que Maxime, qui s’est arrêté de lui-même, se fait interpeller, non sans mal, par deux policiers, bientôt rejoint par un troisième, tant l’interpellation est rude ; les coups pleuvent sur les policiers qui tentent de le maîtriser, les morsures, insultes et menaces également. Maxime, pratiquant d’arts martiaux et de krav-maga ne semble avoir aucun mal à lutter face aux agents. « Je ne me suis pas laissé faire parce que j’étais saoul, je le reconnais, mais surtout parce que je trouvais cette interpellation injuste », explique, très calmement le jeune homme à la barre. Le quatrième policier arrive alors en renfort, et semble n’avoir d’autre choix que d’utiliser son taser contre Maxime, qui finit maîtrisé par les agents de police.

Un déchaînement de violence que la défense a tenté de justifier en revenant sur le passé du jeune homme ; abandonné par son père très jeune, Maxime vie avec une mère peu aimante, voir violente. Un parcours de vie qui fera dire à son avocate : « Cette erreur de parcours était sa destinée ; on peut même s’étonner qu’elle n’ait pas eu lieu avant », tout en reconnaissant la gravité des faits.

Des faits pour lesquels le jeune homme a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis, assortie de 105 heures de travaux d’intérêts généraux et d’une indemnisation de 1 600 euros pour l’ensemble des policiers.

*le prénom a été modifié.