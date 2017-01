Arbois. Commerce. Autonomie seniors.

« Le groupe Casino a décidé de mettre en vente notre magasin »

Pour Nicolas Dychus, l’année 2017 commence sous le signe du chant du cygne. D’après son gérant, le Spar du centre-ville serait condamné, à échéance de deux ans maximum. En cause, une situation assez complexe liée d’une part à la concurrence supposée avec les grandes surfaces, et d’autre part aux deux propriétaires des murs. Le jeune homme (34 ans) paierait « près de 50 000 €/an de loyer », une somme qui serait revue à la hausse à la fin du bail. Mais d’après lui, le bât blesserait aussi du côté du futur Attac. Depuis que la CNAC (commission nationale d’aménagement commercial) a autorisé son extension, le groupe Casino aurait jeté l’éponge, ceci alors que le Spar « est rentable et dégage un léger bénéfice » selon Nicolas Dychus, et alors que « Casino a injecté 100 000 € pour rénover le magasin il y a peu : électricité, peintures, rayonnages ».

La commune bien qu’incompétente en la matière a réagi en échafaudant des hypothèses au cas où le pire devait se préciser. La communauté de communes chercher aussi des solutions, rappelant “une supérette de proximité est indispensable au centre-ville”. Reste que pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, cette fermeture d’un magasin de proximité serait bien sûr un coup dur, d’autant plus que Nicolas Dychus livre volontiers bouteilles de gaz ou courses.

Plus d’informations dans notre édition du 19 janvier.

Stéphane Hovaere.