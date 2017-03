Charline Anjoubault, Angéline Klerch et Aurore Langlet, trois étudiantes en 2e année de BTSA Développement et Animation des territoire ruraux au lycée Mancy de Lons-le-Saunier organiseront, ce samedi 25 mars, de 9h30 à 17 heures à la salle des fêtes de Saint-Didier, une journée “potagitude”.

Le but: sensibiliser le grand public au zéro phyto dans les potagers et les jardins. Au programme de la journée, un marché bio et artisans, de 9h30 à 13h30, une diffusion de film, suivit d’un débat, de 14h à 16h, ainsi que de la petite restauration et des animations.

• Programme:

- 9h30 – 13h30 : Marché bio local, activités enfants & tombola

- 12h00 – 13h30 : Buvette/bar à soupes

- 14h00 – 16h00 : Film/débat

- 16h00 – 17h00 : Remise des prix, remerciements & pot de l’amitié.

Entrée libre. Plus d’info: www.facebook.com/potagitude