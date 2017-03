Portes ouvertes. L'apprentissage, « la voie royale de l'insertion »

Le 11 mars de 9 heures à 16h30, les 23 centres de formation des apprentis de Bourgogne ? Franche-Comté ouvriront leurs portes afin de présenter aux jeunes et à leurs parents les filières et débouchés de l’apprentissage. Et elles sont nombreuses, ces filières, dans l’agriculture, l’agro-alimentaire, les métiers de bouche, le bâtiment, l’industrie, le commerce, l’environnement, la santé et le social, les transports et la logistique, les services administratifs ou encore les métiers d’art. « Du CAP au diplôme d’ingénieur, les possibilités de l’alternance sont nombreuses », explique Michel Chamouton, le président de la Chambre régionale des métiers et de l’artisanat Bourgogne ? Franche-Comté. « Pour de nombreux jeunes, l’apprentissage représente une voie royale. Parce que c’est une façon très concrète d’apprendre des métiers qui ont une vraie richesse et des débouchés. Plus tard, ils pourront devenir patron, reprendre des entreprises, mais cela leur permet aussi de se forger un début de carrière et de son confronter à l’économie réelle… c’est une vraie richesse. »

Une région « pilote »

L’apprentissage peut concerner des jeunes âgés de 16 à 30 ans, puisque la Région est « pilote » dans ce dispositif d’entrée retardée en apprentissage jusqu’à l’âge de 30 ans. « Ce qui permet à des jeunes diplômés issus d’autres filières de changer d’orientation quand ils découvrent un métier. Les métiers de bouche, l’artisanat, ce sont souvent des choses que l’on fait par passion », insiste Michel Chamouton.

Le jeune apprenti est doté d’un contrat de travail rémunéré (entre 25 % et 78 % du SMIC selon l’âge, majoré de 10 à 20 % pour ceux qui préparent des diplômes de niveau II, III ou IV) ; et en plus de sa formation en entreprise, il bénéficie d’une formation théorique au Centre de formation des apprentis. Forts d’une première expérience, le taux d’insertion des jeunes issus de l’apprentissage serait ainsi supérieur de 5 à 10 % par rapport aux filières généralistes. « 70 % des apprentis ont un emploi dans les 6 mois qui suivent la formation, dont 50 % chez leur ancien maître de stage. Cela confirme la position de nombreuses entreprises qui privilégient l’apprentissage car elles voient en lui un excellent moyen d’adaptation au monde du travail et aux spécificités de l’entreprise ».

Chaque année, 10.000 apprentis sont formés dans la Région sur l’une des 23 filières proposées, avec un taux de réussite de 80 % aux examens. Les portes ouvertes seront l’occasion pour les jeunes et leurs parents de rencontrer des apprentis, des maîtres d’apprentissage, de découvrir les équipes pédagogiques des différents CFA et les parcours de formation. Toutes les adresses des sites ouverts sont disponibles sur internet : www.orientation-apprentissage.com

Les sites du Jura

CFA de l’agro-alimentaire, rue de Versailles à Poligny. Sites ouverts : Mamirolle (25) et Poligny. Filières de formation proposées : Agro-alimentaire, Réseaux eau et traitement de l’eau, Analyse laboratoire et qualité. Renseignements : 03 84 87 20 03

CFA Agricole de Montmorot. Filières de formation proposées : Accueil, Tourisme, Animation, Sport, Hippisme, Agriculture, horticulture, forêt, espaces verts, nature, Santé & Social. 614, Avenue E.-Faure. A Lons, antenne de Lons-Mancy – 410 Montée Gauthier Villars. Renseignements : 03 84 73 76 76

CFA du Jura. Filières de formation proposées : Commerce et Gestion, Hôtellerie et Restauration, Maintenance des véhicules et des matériels, Métiers de bouche, Services. 23 Route de Lons-le-Saunier, 39570 Gevingey. Renseignements : 03 84 47 33 72