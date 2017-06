Ce n’était pas la foule des grands jours… Un centaine de personnes environ se sont rassemblées, ce samedi 17 juin en fin de matinée dans le centre de Poligny pour dire leur opposition à la création d’un village Center-Parcs par Pierre & Vacances et bloquer la circulation.

Si l’ambiance était bon enfant, malgré l’agacement des automobilistes pris au piège, les slogans étaient étaient assez durs, aussi anti-capitalistes – remettant en cause la finalité même du groupe Pierre & Vacances et dénonçant les aides publiques qui pourraient lui être octroyées – qu’écologistes, avec le rejet de la fameuse « bulle aquatique » qui fait pourtant le succès des Center-Parcs là où ils ont été créés, et l’implantation du parc dans la forêt jurassienne. Côté social, les manifestants entendaient aussi dire leur opposition à la création d’emplois qu’ils jugent “bas de gamme”.

Cet après-midi, c’est sur le site envisagé pour le futur village vacances que la manifestation va se poursuivre, avec notamment la tenue de deux débats.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir