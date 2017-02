Polémique autour de la venue de Marine Le Pen à Clairvaux-les-Lacs

Pour le Front national du Jura, c’est une première et une sacrée satisfaction : leur candidate à l’élection présidentielle, Marine Le Pen, devrait être dans le Jura, ce vendredi 17 février, pour une réunion publique à Clairvaux-les-Lacs « autour du thème de la ruralité, bien sûr, mais aussi de ses autres thèmes de campagne », explique Eric Sylvestre, le secrétaire départemental du FN 39. Sauf que le maire de Clairavaux-les-Lacs, Alain Panseri, ne l’entend pas ainsi. Ce mardi 14 février, il a envoyé une lettre recommandée à Eric Sylvestre lui signifiant l’annulation de la location de salle des fêtes. Il avait déjà prévenu le militant frontiste la veille par téléphone de sa décision, « pour qu’il ait le temps de se retourner ».

Si le choix de Clairvaux-les-Lacs peut étonner, il a été mûrement réfléchi par les responsables Frontistes du département : « on voulait que Marine Le Pen puisse s’exprimer au plus près de la ruralité, c’est pour cela que nous avons écarté les villes de Dole, Lons-le-Saunier et Saint-Claude ». Avec une jauge de 600 places, la salle des fêtes de Clairvaux-les-Lacs semblait donc tout indiquée.

Risque de « poudrière »

« Cela risque plutôt d’être une poudrière ! », s’alarme le maire de Clairvaux, qui explique être tombé des nues lorsqu’il a appris que la location servirait à un meeting d’ampleur nationale. « M. Sylvestre s’est effectivement présenté en mairie pour louer la salle des fêtes pour une réunion politique publique, mais il n’a pas dit que ce serait pour une candidate de ce calibre et non pas pour un meeting régional. On risque donc de se retrouver avec peut-être 2000 sympathisants du Front national dans les rues avec en face peut-être 400 ou 500 personnes à manifester leur désaccord. Le risque de heurts est trop grand. Comment gérer tout ce monde et cette situation dans un village de 1 500 habitants ? »

C’est donc au nom de la sécurité des biens et des personnes, et non pas par parti pris partisan, que le maire a décidé d’annuler la location de la salle des fêtes. « Je sais qu’il va y avoir des gens pour avoir une interprétation fausse de cette décision, mais qu’ils s’imaginent un peu à ma place, à peser le pour et le contre. Car s’il y a le moindre problème, on saura dire ”c’est la faute du maire”. »

Tribunal des référés

Ce mardi, officiellement, le FN n’était pas au courant de la décision du maire. « Je n’ai reçu ni mail, ni fax, ni courrier m’indiquant l’annulation de cette réservation », tempêtait Eric Sylvestre. « Il faudrait que ce courrier me parvienne avant vendredi. Après, il y aura procédure de référé pour demander l’application du contrat et peut-être même une autre procédure, pour rupture abusive de contrat, surtout 72 heures avant la manifestation. Moi, j’ai été totalement transparent : je suis allé réserver la salle, j’ai précisé que c’était pour une réunion politique publique, j’ai déposé un chèque personnel de caution, l’attestation d’assurance et j’ai un contrat en bonne et due forme. »

« On verra ce que dira le juge des référés s’il y a procédure au tribunal », conclut Alain Panseri, « de mon côté, j’ai alerté tout le monde et la sécurité est mon unique souci. »

Si le meeting est maintenu, il sera gratuit et ouvert à tous. Les portes seront ouvertes dès 18 heures, pour un début de meeting à 18 h 30. L’évolution de cette information est à suivre sur notre site internet : www.voixdujura.fr

Contre manifestation

Pour dire non à la venue de Marine le Pen, un « collectif citoyen contre le FHaine » s’est constitué sous l’impulsion d’une quinzaine d’habitants du Pays des lacs. « Nous ne comprenons pas qu’une petite ville comme Clairvaux soit obligée d’accueillir ce meeting. De plus nous voulons dire non à la banalisation de ce parti qu’est le Front national. Nos valeurs sont républicaines, démocrates et humanistes, tout le contraire de ce qui est prôné par Marine le Pen. », expliquent-ils, appelant à « un rassemblement pacifique et citoyen » dès 17 heures sur le parking du grand lac, avec au programme une marche vers le centre bourg et la mairie puis, à 17 h 30, un tournoi de batucada (ces percussions traditionnelles du Brésil). « Notre objectif, montrer notre opposition avec fermeté, mais dans le calme et l’unité », expliquent-ils.