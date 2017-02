Sang. Collecte.

Le 2 février à l’espace Pasteur à Arbois, une convention, gage d’un partenariat précieux et intensifié, était signée entre le docteur Raoul représentant l’EFS, le maire d’Arbois Bernard Amiens et Marie-Christine Bouvier présidente de l’Amicale des donneurs de sang. La ville d’Arbois s’engage à développer une collaboration déjà active pour favoriser les dons et encourager les habitants du territoire à donner un peu de leur temps et de leur sang à ce geste qui sauve des vies.

« La noblesse de cette mission vaut bien qu’il y ait un engagement durable »,

précise Bernard Amiens.

Collecte du 2 février : 76 personnes accueillies, 64 prélèvements, 55 dons de sang, 9 dons de plasma. 3 nouveaux donneurs. La présidente donne d’ores et déjà rendez-vous à tous les donneurs futurs et nouveaux les jeudis 13 avril, 6 juillet, 14 septembre et 23 novembre. De 16 h à 19 h 30 à l’espace Pasteur.