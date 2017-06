Ce week-end, ce sera la 10e édition de la Transju’trail organisée par Trans’Organisation. Pour cet anniversaire plusieurs nouveautés ont été concoctées pour les participants, qui étaient plus de 2 350 inscrits en début de semaine. À commencer par la course mystère, samedi 3 juin, avec un parcours totalement secret d’environ 55 km, en totale autonomie pour les 100 courageux qui se sont précipités sur les 100 dossards proposés. Le rendez-vous est donné à 6 h 30 à Morez, pour un départ réel à 9 h, avec une remise des prix à 15 h. Parmi les engagés se trouveront Ivan Bourgeois et Ludovic Bourgeois.

Conditions météos

Par contre, la Transju’verticale qui devait avoir lieu elle aussi à Morez en fin d’après-midi, a été annulée, en raison des conditions météo qui risquent de rendre le terrain trop dangereux.

Autre nouveauté dimanche, les 5 km aux Rousses. Le départ sera donné à 11 h 40 de la place de l’office de tourisme au centre du village ; tandis que les premiers sont attendus à l’arrivée vers 12 h 05. Dimanche 4 juin, la journée débutera par la Transju’trail 72 km, dont le départ sera donné à 5 h 30 à Mouthe. Les premiers sont attendus aux Rousses vers 12 h. En 2016, elle avait été remportée par Aurélien Patoz (Team Intersport Pontarlier) en 6 h 37’ 37 et Sophie Mourot (SC Frasne Drugeon) en 9 h 11’ 36. Parmi les engagés cette année, on notera la présence de Arnaud Jacquin du Team Intersport Pontarlier et chez les dames de Juliette Blanchet et Murielle Lauriot. En parallèle, sera donné le départ du relais deux fois 36 km.

3 h 15’ 56 pour 36 km

À 9 h 15, c’est de Morez que sera donné le départ des concurrents des 36 km parmi lesquels se trouveront Arnaud Perrignon, François Faivre, Rémi Loubet, Rémi Piegelin et Laure Coste chez les filles. L’an dernier, c’est Daniel Blanc qui avait gagné en 3 h 15’ 56 et Carole Millet en 4 h 41’ 11. À 10 h 45, sera donné à Prémanon, le départ des concurrents des 23 km dont Théophile Camp, Jimmy Burri, Thomas Bourgeois, ainsi que Mélina Clerc, Ross Sandrine Motto, Albane Buatois et Paul Fontaine (atteint de mucovicidose).

Une conférence sur « Entraînement et altitude »

À 11 h 30, ce sera aussi depuis les Rousses le départ des 10 km ; tandis que les marcheurs nordiques s’élanceront depuis les Dappes entre 9 h et 9 h 30. En parallèle, plusieurs animations seront proposées, dont la conférence sur « Entraînement en altitude », de 15 h 30 à 16 h 30 à la mairie de Morez, animée par Laurent Schmitt (responsable du pôle performance, expertise et recherche au centre national de ski nordique et de moyenne montagne à Prémanon).

Des animations

Durant tout l’après-midi il sera possible de découvrir le village des partenaires. L’accès au musée de la lunette sera gratuit. Il sera proposé de s’initier à l’escalade sur un mur artificiel de 8 mètres de haut. Plusieurs stands seront proposés : des marques de produits pour le trail, des associations… Dimanche, aux Rousses, il y en aura aussi pour tous les âges de 10 h 30 à 17 h 30 : jardin d’enfants, structures gonflables animées par la mascotte de la Station « Rouxy », loto transju’… Et le village des partenaires.