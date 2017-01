« Cela fait deux semaines que nous affichons complet avec 1 552 engagés et un succès qui rayonne de façon nationale, mais aussi internationale », lance Frédéric Pitrois, responsable de l’organisation de l’Oxyrace Trail Blanc du Jura qui aura lieu samedi 21 janvier au départ de l’Omnibus aux Rousses.

« 19 nationalités seront représentées et 54 départements français ». Ils seront 830 à se lancer sur le 10 km, dont 45 % de féminines. « Ce qui est super-encourageant quand on sait que la moyenne féminine est habituellement de 20 à 22 % ». Parmi les participants, les Jurassiens pourront encourager les deux frères Loïc et Fabien Doubey, ainsi que le handisport Franck Paget. Seront également dans la course les deux Dijonnais Gérald Lenourry et Valentin Fleury. Sur le 17 km, 570 coureurs dont 20 % de féminines prendront le départ dont Jimmy Burri (triple vainqueur du 10 km) ainsi que le doyen âgé de 70 ans.

L’entrée du Fort illuminée

Les festivités débuteront à 16 h avec les courses pour les enfants sur l’anneau de l’Omnibus. Parents et spectateurs pourront suivre l’évolution des jeunes pousses. Les plus petits (5-6 ans) parcourront 400 mètres ; les plus grands (7-11 ans) s’élanceront à 16 h 10 sur 1 km et les ados (12-15 ans) sur 3 km à 16 h 30. La remise des prix pour les courses enfants aura lieu à 17 h 15.

Après une petite pause, ce sera le spectacle d’environ 5-6 minutes avec son, lumières, laser, illuminations et feux d’artifices, concocté par Frédéric Pitrois. À 17 h 45, les coureurs du 10 km partiront à l’assaut des pistes de ski damées sur un parcours lumineux.

À 18 h 30, les participants du 17 km s’élanceront à leur tour, avec un passage particulièrement magique, dans la montée de l’opticien où les moniteurs de l’ESF feront une haie d’honneur avec des flambeaux.

ça va être magique !

Pour le public, il n’y aura pas de temps mort et l’organisateur conseille un fabuleux point de vue à admirer depuis la terrasse du golf du Mont Saint-Jean lors du passage des coureurs du 17 km. « Ils formeront comme une grande chenille illuminée sur quasiment deux kilomètres. Avec la météo claire que l’on nous promet, ça va être magique ; tout comme l’entrée du Fort des Rousses où le tunnel et les douves seront illuminés au passage des coureurs ».

Pendant ce temps, sur le site de départ/arrivée, il y aura une grosse ambiance, avec spots, lampions et musique disco pour accueillir les premiers coureurs qui ne manqueront pas une petite descente en luge pour un super finish !

Sur place, toute l’équipe de l’association Vincent-Team sera présente pour tenir la buvette, dont les bénéfices permettront de financer la saison de Thomas Civade, jeune skieur handicapé prometteur.