Sécheresse. Energies renouvelables.

Parmi les 2 500 microcentrales installées en France, quatre sont concentrées sur les deux villages des Foncines. Au moulin Choudet à Foncine-le-Haut et à la chute du viaduc à Foncine-le-Bas, c’est l’entreprise Fnac’élec qui produit l’électricité fournie par la rivière et qui prochainement en aménagera une supplémentaire à « la colo ». Cette énergie vertueuse puisque renouvelable, reste capricieuse comme toutes les énergies que la nature veut bien nous transmettre. Si la pluie se fait plus rare, les cours d’eau sont à secs et les microcentrales cessent de produire.

C’est ce qui arrive depuis le début de ce long hiver ensoleillé. Décembre et janvier ont été de ce point de vue très décevants. Les gestionnaires des centrales dites « au fil de l’eau » sont rétribués en fonction de leur production, mais ils doivent aussi assurer une certaine régularité de production pour laquelle ils s’engagent : si elle est insuffisante, le producteur se trouve donc pénalisé financièrement. De plus ils sont soumis à un règlement de l’eau qui les contraint à ne pas utiliser la totalité du débit de la rivière pour préserver la faune aquatique.

Quatre centrales pour “éclairer” totalement les deux villages

En décembre et janvier, les pics de froid ont fait craindre une rupture d’approvisionnement aux responsables d’ENEDIS (ex EDF). À ce moment crucial, l’énergie hydroélectrique pourtant première source d’énergie renouvelable en France, se trouvait indisponible dans bien des secteurs géographiques.

La seule centrale dite « du viaduc » à Foncine-le-bas est capable, en moyenne, de produire l’électricité nécessaire pour 200 foyers et les 4 retenues des deux villages pourraient les rendre autonomes en énergie. Rien n’est gagné mais les quelques précipitations de février ont permis à la Saine de reprendre son travail de production et d’« éclairer » les deux villages.