Damien et Xavier Marotte représentent la 4éme génération dans leur entreprise familiale de Passenans spécialisée dans la tabletterie (réalisation de tous objets en bois, comme les coffrets ou les présentoirs). « Nos deux arrières grands-pères travaillaient le bois, ils ont mis leurs savoirs faires en commun pour créer cette entreprise qui est en très forte croissance ces dernières années.

L’an dernier, nous avons réalisé une croissance de 46 %.

À cause de certaines lourdeurs administratives, l’entreprise n’a pas pu suivre le développement en machines et bâtiments que nous aurions aimé faire, alors nous allons le réaliser en plusieurs étapes. Cela se concrétise par des embauches -6 CDI signés l’an dernier- et nous en envisageons d’autres pour cette année. Tous nos ouvriers, anciens et nouveaux embauchés, ont un cycle de formation à suivre car ils sont les clés de notre succès : en 2016, cela représente 3 cycles de 800 heures pour une moyenne de 35 à 40 employés. »

Les plus grandes marques françaises

Grâce à cela, l’Entreprise Marotte a pu assurer une vraie montée de gamme de ses produits. Conservant toujours un choix de produits basiques, la société a acquis des marchés très spécifiques comme pour Décathlon (fourniture de composants pour une productivité avancée avec des lignes à cadence élevée). « Mais, nous travaillons désormais, pour une forte marge de notre chiffre d’affaires, avec les grandes marques de luxe comme LVMH, Pernod Ricard ou encore les grandes marques de confiseries avec Sabaton et Clément Faugier. Avec l’acquisition de certains labels, comme le PEFC, certains marchés se sont ouverts à nous (café Malongo par exemple) avec une réflexion écologique poussée pour travailler des produits neutres ». Intransigeance sur la qualité du produit fini et les services auprès des clients, choix des fournisseurs pour obtenir des bois de premier ordre (comme Eurochêne à Saint Lothain), sécurité des opérateurs dans l’entreprise, savoir faire ancestral transmis grâce aux formations internes et productivité : tous ces critères trouvent leur équilibre chez Marotte, qui prouve combien notre territoire peut être dynamique et performant.