Pluie, vent, neige, verglas : le Jura en vigilance jaune

Selon Météo France, la journée de ce dimanche 12 novembre devrait rester très pluvieuse et le département du Jura est classé ce matin en vigilance jaune “Neige-verglas, Vent violent, Pluie-inondation”.

Les épisodes pluvieux devraient ainsi durer toute la journée, accompagnés de rafales de vent se levant de 12 à 20 heures et d’un risque de neige ou de verglas à partir de 15 heures. Les températures, situées entre 9 et 12°C ce matin, devraient aussi chuter au cours de la journée pour atteindre O° sur Saint-Laurent-en-Grandvaux dès le milieu de l’après-midi. Et si quelques éclaircies seront peut-être visible de Dole à Salins-les-Bains, voire jusqu’à Poligny entre 16 et 19 heures, il y fera assez frisquet : entre 3 et 5°C. Ailleurs, la grisaille l’emportera avec 5°C à Lons ou Thoirette, 4° à Saint-Claude.

La nuit restera humide et fraîche, de -2°C sur Saint-Laurent-en-Grandvaux à 2°C à Saint-Claude, 3° à Poligny et Dole et 4°C à Lons-le-Saunier. La neige devrait aussi être de la partie sur les reliefs.

Que faire cet après-midi ?

Au final, le temps sera peut-être idéal pour se rendre à la salle des fêtes de Pont-de-Poitte, ce dimanche après-midi ou le Théâtre en Petite-Montagne fête ses 20 ans et propose un spectacle de contes et de musique à partir de 14 heures (lire ici). Hors Jura, deux bourses aux ski sont aussi organisées à Les Fourgs (25) et à Culoz (01). Les amateurs d’autos anciennes pourront pousser jusque Lyon ou se tient le salon Epoq’auto (lire ici).