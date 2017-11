Champagnole, Cabarêves, french cancan, Pigalle

L’association de basket de Champagnole a offert à ses 150 spectateurs une soirée digne des plus belles soirées parisiennes. Rendant hommage aux plus grandes voix de la chanson françaises et internationales, la compagnie dijonnaise du Dancingang a enflammé la scène. La troupe est composée de 5 danseuses et deux chanteurs. Avant le début du show Julliette Matichard, directrice de la compagnie et chorégraphe s’est confiée : « On a toujours un peu le trac avant de monter sur scène » avant de rajouter tout en peaufinant son maquillage

« le cabaret est très en vogue, c’est un spectacle complet, avec du chant, de la danse, des émotions, tout y est ».

Pour l’occasion, deux formules s’offraient aux spectateurs : La place VIP assise à table avec coupe de crémant pour 15 €, ou une place dans les gradins pour 10 €. Thibault Royer, coiffeur-barbier est venu accompagné de ses amis Benoit Faivre et Christophe Bourahla : une première pour les trois comparses, qui sont venus découvrir le cabaret par curiosité, mais aussi pour trouver de l’inspiration pour leurs futures créations. À l’entracte, Eloïse, 6 ans, avait les yeux qui pétillaient. « Ce que j’ai préféré c’est les danseuses avec les plumes roses fuchsia ». Pour sa maman Hélène Vaudrit, encore sous le charme du French cancan : « C’est un spectacle de qualité ». Les bénéfices récoltés au cours de la soirée serviront à l’achat de matériel, « et puis, rappelle la Présidente Magalie Tisserand, nous avons une équipe féminine en prénationale, ça fait des frais ». Une belle soirée dans la veine du « Moulin rouge », unique dans le Jura.

De notre correspondante Hélèna Vigneron