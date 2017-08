Dans le diocèse de Saint-Claude, le seul organiste salarié est celui de la paroisse Notre-Dame de Dole. Après plus de 15 années à ce poste, Etienne Baillot vient de céder la place à Pierre Pfister, dont il a été pendant six ans l’assistant.

En tant qu’affectataire, c’est au curé qu’appartient le pouvoir de nommer le titulaire de l’orgue. « L’organiste a la responsabilité de l’instrument dans ses fonctions liturgique et culturelle. En plus du service des dimanches et fêtes ainsi que le casuel, c’est à dire les obsèques et mariages pour les familles qui le désirent, il s’assure du bon fonctionnement de l’instrument, signale les éventuelles interventions à faire au facteur d’orgue, gère les demandes d’accès », précise le père Laurent Bongain.

L’instrument de la Collégiale de Dole a subi plusieurs agrandissements mais, contrairement à bon nombre d’orgues de la même époque, les claviers d’origine et la tuyauterie réalisés en 1754 par le facteur d’orgue allemand Karl Riepp ont été conservés. Il est classé monument historique.

Prix de composition

« Avec Pierre, l’orgue est entre de bonnes mains », assure Etienne Baillot. Alsacien d’origine mais installé à Lons-le-Saunier et professeur de piano et clavecin à l’école de musique de Saint-Laurent en Grandvaux, son successeur décline en effet un riche parcours. Il a eu pour maîtres Pierre Vidal au conservatoire de Strasbourg puis Edouard Souberbielle à l’école César-Franck de Paris, s’est aussi formé à la composition remportant en 1991 le concours international de Saint-Rémy de Provence. Il a exercé une dizaine d’années dans une manufacture d’orgues et beaucoup joué en Suisse.

Si l’office est à 10h30, je viens à 9 heures pour m’imprégner des sonorités »

L’orgue Karl-Riepp est un instrument dont Pierre Pfister a, ces quinze dernières années, souvent pu explorer l’incomparable potentiel. « C’est un orgue avec lequel je ressens des affinités », dit-il, toujours surpris de lui trouver des facettes insoupçonnées : « On peut combiner les sons dans tous les sens, il en sort toujours quelque chose de magique ! Il y a des instruments dont on se dit au bout de quelques heures qu’on en a fait le tour. Ici, on a l’impression que c’est infini ».

Signe de l’attention que l’orgue requiert, de sa complexité aussi, Pierre Pfister confie : « A cause d’un rayon de soleil sur la console, l’humidité, le froid…, l’instrument n’a jamais le même son. Si l’office est à 10h30, je viens à 9 heures pour m’imprégner des sonorités ».

Au service de la liturgie

Le temps liturgique, le tempérament du célébrant, le nombre de personnes dans l’assemblée, l’assurance du chef de choeur… sont autant de paramètres dont l’organiste va tenir compte dans sa façon de conduire l’instrument, changeant de registres, jouant sur les tempos, respectant des respirations plus ou moins longues. « Ce qui prime, c’est la participation de l’assemblée », explique le père Bongain qui demande à l’organiste d’avoir « le souci de la cohésion ».

Pour les obsèques, une large majorité de familles exprime le souhait que la cérémonie soit accompagnée à l’orgue. Pour les mariages, l’instrument est loin de recueillir autant de suffrages. « C’est une musique à laquelle beaucoup de jeunes n’ont jamais été initiés ; ils préfèrent une musique qui correspond à ce dans quoi ils ont grandi », observe le prêtre de Dole. Etienne Baillot fait part aussi de demandes auxquelles l’organiste ne peut pas répondre, parce que l’instrument ne le permet pas ou qu’elles ne sont pas adaptées à la liturgie. Aussi tenait-il à ce que la rencontre avec les futurs couples se passe à l’orgue, afin de leur jouer quelques extraits. Une habitude que Pierre Pfister perpétue, heureux de voir l’éclat qui brille dans les yeux des personnes qui grimpent à la tribune pour la première fois.