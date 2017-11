Le moins que l’on puisse dire c’est que la météo n’était pas de la partie ce samedi 11 novembre, pour le cross de Saint-Claude organisé par le club local au stade de Serger, avec la mobilisation d’une bonne quarantaine de bénévoles. Malgré tout la pluie n’a pas trop découragé les participants qui ont témoigné de leur engagement et de leur bonne humeur.

Sur la course reine, c’est le Lédonien Pierre Fieux qui s’est imposé pour une deuxième victoire consécutive avec un temps de 27′13 (contre 27′02 l’an dernier). “Si j’avais su que j’étais dans le même tempo qu’en 2016 j’aurais appuyé un peu plus tôt pour tenter de battre mon record !” confiait-il tout sourire à l’arrivée, ravi aussi des conditions de course, sur une épreuve qu’il qualifie de “vrai cross. Dommage qu’il n’y ait pas eu davantage de coureurs engagés” regrettait Pierre Fieux, accompagné d’une belle délégation du club lédonien qui organisera son épreuve dans quinze jours dans la ville préfecture.

Résultats :

Scratch hommes : 1er Pierre Fieux (Lons Athlé 39) 27′13, 2e Guillaume Michet (Runing club du Cern) 28′45, 3e Fares Hammani (Lacets du Lizon) 29′14, 4e et 1er V1 Thomas Grandjean (Haut Jura Ski) 29′20, 5e Jérôme Guigue (Saint-Claude Athlétisme) 29′45….

Scratch dames : 1ère Laurence Gindre-Moyse (RCHJM) 19′18, 2e Clémence Gindre (RCHJM), 3e Frédérique Cybula (EJCA Champagnole) 22′22…

Espoirs : 1ère Elsa Watrin (Lons Athlé 39) 19′27, 2e Marie Rigolet (RCHJM) 21′50, 3e Andrea Blandin Belin (EJCA Champagnole) 22′05.

Juniors : 1er Jacques Lebreton 14′58, 2e Albin Taglione (Lons Athlé 39) 15′, 3e Lucas Charreyre (Saint-Claude Athlétisme)15′59.

Cadets : 1er Paul Scrive (EJCA Champagnole) 16′13, 2e Antoine Belpois (EJCA Champagnole) 16′40, 3e Enzo Dogliani (Saint-Claude Athlétisme) 17′59…

Cadettes : Mélanie Lechat (EJCA Champagnole) 12′22, 2. Perrine Lorge ((Saint-Claude Athlétisme) 15′29…

Minimes G. 1er Hugo Serrette (EJCA Champagnole), 2e Nominoe Brenot (Saint-Claude Athlétisme), 3e Victor Borriello ((Saint-Claude Athlétisme)…

Minimes F. : 1ère Léonie Manzoni (Saint-Claude Athlétisme), 2e Juliette Siberchicot (Saint-Claude Athlétisme), 3e Julia Ben El Hadj (Saint-Claude Athlétisme)…

Benjamins : 1er. Victor Burri (RCHJM), 2e Manech Vernerey (Haut-Jura Ski), 3e Pablo Hernandez (Saint-Claude Athlétisme)…

Benjamines : 1ère Louna Bouillet (RCHJM), 2e Lola Chouard (RCHJM), 3e Emma Bosc (Lons Athlé 39)…

Poussins : 1er. Milan Hulst Spaeth, 2e. Camille Lorge (Saint-Claude Athlétisme), 3e. Tom Bouillet (Saint-Pierre)…

Poussines : 1ère Charlotte Poncet-Montanges (Saint-Claude Athlétisme), 2e Elena Ben El Hadj (Saint-Claude Athlétisme), 3e Marie Manzoni (Saint-Claude Athlétisme)…

