C’est une soirée musicale en trois temps qui est proposée à la salle de la Chevalerie par l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté, ce jeudi 9 février à 20 h 30, salle de la Chevalerie. Sous la direction de Jean-François Verdier, les musiciens vont faire vivre aux auditeurs et spectateurs l’histoire musicale Pierre et le loup, de Prokofiev. Pierre, profitant de la sieste de son grand-père, part faire une petite escapade dans les bois. En chemin, il va croiser différents animaux : le chat et son pas discret ; l’oiseau est ses battements d’ailes rapides, haut dans le ciel ; et canard et son son dandinement… et bien sûr l’inquiétant loup. L’histoire ne s’arrêtera pas là, puisque Bernard Friot, écrivain, et Jean-François Verdier ont inventé une suite amusante « dans laquelle on apprend enfin ce qu’il est advenu du canard et du loup ». Pour clore la soirée, place enfin à la symphonie Haffner de Mozart. « Légère et enjouée, elle cache néanmoins, comme toujours chez Mozart, des séquences nostalgiques empreintes de profonde inquiétude. »

Jeudi 9 février à 20 h 30, salle de la Chevalerie à Saint-Amour. Tarifs : 20 €, 15 € et 10 €. Réservation à l’O.T., tél. 03 84 48 76 69.