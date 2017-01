Des kilomètres avant d’arriver sur Nozeroy, on voyait le panache de fumée noire se dégager du paysage enneigé et monter tourbillonnant dans un ciel d’un bleu glacial. Un important incendie s’est déclenché ce dimanche 22 janvier au matin, dans le centre historique de Nozeroy, entre la rue St-Antoine et la Grande Rue.

C’est un peu avant 9h30 que l’appel est parvenu aux pompiers pour un incendie de maison au 26 Grande Rue. Aussitôt, des moyens conséquents ont été déployés, mais à leur arrivée, les soldats du feu ont été confrontés à un violent sinistre, risquant de se propager largement dans ce tissu dense de maison anciennes en pierres.

95 pompiers mobilisés

Huit lances et deux échelles ont alors été mises en actions afin d’éteindre les flammes, mais aussi protéger les bâtiments alentours. Et au total, ce sont 95 pompiers des centres de secours du canton de Champagnole, mais aussi de Saint-Laurent-en-Grandvaux et Lons-le-Saunier, qui ont été engagés sous le commandement du colonel Nicolas Marillet pour cette opération.

« Nous avons fait venir des réserves d’eau pour faire face à toute éventualité, et nous avons bien été aidés par les agents d’EDF, qui ont totalement isolé le secteur, ce qui nous a permis de travailler en toute sécurité. Notre objectif est d’avoir totalement éteint le feu avant la nuit, et que le courant puisse être rapidement rétabli dans les maisons voisines », expliquait-il en début d’après-midi, évoquant aussi une opération devant se poursuivre par une veille nocturne.

Finalement, trois maisons ont été sinistrées et huit personnes devront être relogées, essentiellement dans de la famille. A la mi-journée, la cause de l’incendie restait inconnue.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir