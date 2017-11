Ce mercredi 1er novembre 2017, la messe de la Toussaint a revêtu un caractère tout particulier à la cathédrale de Saint-Claude, puisqu’elle s’est terminée par la bénédiction et le baptême des deux nouvelles cloches qui ont été livrées lundi après-midi en même temps que le bourdon qui a été restauré.

Cette cérémonie peu commune qui s’est déroulée en présence d’une nombreuse assistance était empreinte de beaucoup d’émotion. Dans un premier temps l’Evêque du diocèse de Saint-Claude, Mgr Jordy a béni les deux cloches : Rose pour la plus grosse des deux qui a été commandée par l’Etat, et Yole commandée par le diocèse. Elle rend hommage aux pères fondateurs Claude, Oyend, Romain et Lupicin et porte désormais le nom de leur soeur.

Choisis par le père Girod, les parrain et marraine de Rose sont Jean Lorge (ancien déporté de la râfle du 9 avril 1944) et Marie-Thérèse Cupillard (dont la famille a beaucoup oeuvré pour la ville de Saint-Claude). Ceux de Yole sont Jean-Louis Millet (maire de Saint-Claude) et Mme Billard (dont le fils, Vincent, a été ordonné prêtre à la cathédrale de Saint-Claude).

Pendant quelques secondes ensuite, Mgr Jordy a fait entendre le son des deux cloches.

Retrouvez la video présentant la coulée des cloches qui a eu lieu à Strasbourg il y a quelques jours :