« Cela fait un an que je cours avec Jeannie Longo sur tous les gentlemans. C’est ici à Arinthod, que nous avons pris contact. J’avais couru avec son mari et depuis les choses se sont faites naturellement », confiait Fabien Secondo après avoir remporté avec la championne de cyclisme le 18e Gentleman d’Arinthod. Le duo a par la même occasion inscrit un nouveau record dans la catégorie mixte (47’49 contre 47’52).

Fabien qui a couru ce gentleman avec trois coéquipiers différents avec à chaque fois un podium : sur la première marche scratch et mixte avec Jeannie Longo, sur la première marche H5 avec Patrice Ciprelli et sur la deuxième marche mixte 1 en compagnie d’Andréa Blandin-Bezin. Pour la suite, le coureur de Jura Cyclisme vise en priorité les épreuves en contre-la-montre.

« Sur les courses en ligne, j’essaye de progresser. Le 24 août dernier, je me suis classé 6e à Albi au championnat du monde amateur. C’était la première fois que je côtoyais les meilleurs amateurs mondiaux. Je suis content de ce résultat. Maintenant je vise fin septembre, les épreuves qualificatives pour les championnats du monde 2018. Aujourd’hui c’était une bonne occasion de courir pour me maintenir en forme ; le tout dans une super ambiance. Cette épreuve est vraiment géniale. C’est unique en Franche-Comté », concluait le grand vainqueur du jour qui s’est imposé en présence de 130 équipes. Cette 18e édition a une nouvelle fois réuni des champions et des amateurs, des habitués et des novices, tous portés par le plaisir de partager un effort et parfois de relever un défi.

Parmi ces habitués, soulignons le résultat de Raphaël Delacroix et Michel Berthelon qui ont inscrit un nouveau record dans la catégorie H7. Et puis à la grande satisfaction de Jean-Christophe Peyfort, président de la section cycliste d’Arinthod, 17 équipes se sont élancées sur les 15 km. Au cours de la remise des prix, le président Peyfort et le maire Jean-Charles Grosdidier (qui a d’ailleurs été le premier à prendre le départ) ont souligné l’important travail des bénévoles.

