Depuis le 7 janvier, les portes du musée du jouet de Moirans-en- Montagne sont fermées au public. Mais à l’intérieur, toute l’équipe est mobilisée pour mener à bien le programme d’actions avant la réouverture le 25 janvier. « Durant cette période, nous allons effectuer des tâches que nous ne pouvons pas mener à bien sûr la seule journée de fermeture hebdomadaire », explique Mélanie Bessard, directrice de l’établissement qui a rouvert il y a quatre ans après deux ans de travaux ; témoignant qu’un musée est en perpétuel mouvement.

Winnie, Nounours, Baloo…

Dès samedi, plusieurs vitrines ont été totalement vidées. Celles des ours, des accessoires de poupée, des trains électriques et du coup de coeur de la conservation. « Dans la vitrine des ours, nous allons changer la moitié des pièces présentées, pour mettre en place une organisation différente et surtout plus cohérente, suite à l’acquisition que nous avons faite fin 2014 dans un musée de l’ours de la Drôme. Sur la partie haute de la vitrine, nous proposerons une histoire chronologique de l’ours de 1900 à 1920 ; de l’animal féroce au gentil copain. Sur la partie basse, nous garderons le gros ours sympa et l’automate qui plaît bien. En complément, nous installerons des ours célèbres (Winnie, Nounours, Baloo…) et des éléments d’iconographie », explique la responsable.

De belles dînettes

« Même démarche pour la vitrine des accessoires de poupées. Nous avons également fait des acquisitions dans le Drôme avec quelques belles dînettes et nous avons trouvé de très beaux objets dans le récolement qui est en cours. Là encore, nous allons ajouter de l’iconographie dont une photo ancienne de chambre d’enfant et nous allons réorganiser l’espace pour le rendre plus chaleureux ». D’autres interventions sont prévues au niveau de la vitrine Coup de coeur avec la présentation d’une poupée japonaise, de celle des petits trains (avec des travaux dans la vitrine au niveau des joints), de celle des marionnettes avec l’installation de nouveaux objets faisant partie de l’acquisition. En complément, une vitrine est totalement dédiée aux Meccano.

Une vitrine 100 % Meccano

« Nous avons travaillé en collaboration avec un collectionneur jurassien pour une présentation chronologique depuis un siècle », poursuit Mélanie Bessard en précisant que chaque musée de France gère la présentation des collections à sa manière. « Notre mission est de présenter des objets, mais nous devons toujours veiller à la bonne conservation de ceux-ci. C’est pourquoi certaines pièces ne sont pas présentées très longtemps. C’est le cas notamment de la Poupée diseuse de bonne aventure, qui a été restaurée et qui ne peut pas rester longtemps derrière une vitrine, puisque le papier et les tissus de la robe risquent d’être décolorés par la lumière ». Toutes les interventions sur les jouets anciens demandent beaucoup de minutie lors des manipulations. Ainsi, pour vider les trois vitrines, trois personnes ont travaillé pendant quatre heures.

Vérification de chaque pièce

« Chaque objet doit être emballé, répertorié… Pour le remontage des vitrines, cela prendra aussi du temps pour caler chaque objet, changer les cartels… ». La fermeture du musée permet à Florence Guyennot et Faustine Jauffret (agents de valorisation du patrimoine) chargées d’effectuer le récolement et l’inventaire des collections du Musée du jouet, de s’occuper pleinement des deux vitrines consacrées aux jeux de société. « C’est l’occasion de vérifier chaque pièce, de faire un nettoyage de la base de données informatiques en ajoutant des informations complémentaires si nécessaire : dimensions de l’objet, localisation dans le musée, constat d’état… Sur 1 500 objets nous en avons vérifié la moitié. Il nous reste une bonne semaine pour compléter ce travail », expliquent les deux jeunes femmes qui ont profité de cette fermeture pour déménager leur bureau au centre de l’espace. Ce qui permet de gagner en temps et en efficacité, tout en minimisant les manipulations.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir