Compte tenu du nombre d’inscrits pour la course des As à la veille de l’épreuve, les organisateurs espéraient battre le record de participation de l’année dernière. Hélas, les pluies de la nuit et du matin même, sont venues contrarier leur souhait.

« Quand on a la pluie, c’est 50 participants de moins » disait Alain Ponton. Finalement, ils auront été 176 à prendre le départ de cette course, dernière épreuve comptant pour le Challenge des Monts et Lacs que patronne notre journal. Une absence de marque dans ce plateau relevé, celle de El Yazid ElMadi, vainqueur à 7 reprises.

Belle course malgré la météo

Après avoir observé une minute de silence en mémoire d’Alexia Daval disparue récemment, Jimmy Burri, Florian Grandperrin et Pierre Fieux allaient se porter aux avant-postes de la course, position qu’ils n’allaient pas quitter au long des 10,4 km du parcours accidenté. Finalement Jimmy Burri aura fait la différence dans les descentes qui auront été fatales à Florian Grandperrin.

Il arrivera en effet 4e, après avoir été d’abord dépassé par Josselin Aberlenc, doublé lui-même dans les dernières foulées par un Pierre Fieux alors très fringant, pour terminer à 19 secondes du vainqueur du jour. Jimmy Burri assure « je tiens la forme depuis quelques courses ».

Il est vrai qu’il a remporté le dernier Tour des Commères à Sirod ! « Je pensais que Florian Grandperrin ou Pierre Fieux seraient devant moi, mais les descentes m’ont souri » poursuit-il. Finalement, la pluie n’aura pas eu beaucoup d’influence sur l’état du terrain puisque le temps du vainqueur du jour est relativement proche du record de l’épreuve.

Chez les dames, même si Anaïs Labalec n’a pas vraiment été accrochée, la compétition a été disputée. Marion Hugonnet prendra, comme l’année dernière, la seconde place (à 49’’ de la 1ère) alors qu’Albane Buatois complétera le podium devant Sylvie Grandperrin toujours présente dans les grands rendez-vous. Cette course des As venait terminer le programme de l’aprèsmidi, après participation des randonneurs, marcheurs nordiques, différentes courses pour écoles d’athlétisme, poussins, benjamins et minimes où chacun put montrer ses qualités athlétiques ou son désir de participer. Alain Ponton, responsable des Coureurs du mont Genezet pouvait souffler « nous pouvons être satisfaits. Ce fut une belle épreuve avec des conditions relativement bonnes, mais ça devient difficile aujourd’hui de trouver des bénévoles ! ».

De notre correspondant René Gauran

> Retrouvez l’intégralité du reportage dans notre édition papier du 9 novembre 2017.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir