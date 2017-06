Ce dimanche 18 juin restera certainement parmi les journées les plus réussies du Tour du lac de Vouglans organisé par club de VTT Orgelet, sous la houlette de Gilles Philippe et de toute son équipe de bénévoles. L’objectif était d’atteindre la barre des 1 000 participants. Mission accomplie puisque 1 020 vététistes se sont déplacés pour prendre le départ depuis la base nautique de Bellecin sur l’un des quatre parcours proposés : 180 sur le 60 km, 180 sur le 50 km, 260 sur le 40 km et 400 sur le 25 km.

Avec un succès tout particulier pour les deux parcours qui comprennent une traversée du lac de Vouglans en bateau, grâce au renfort des membres du club nautique pour les navettes.

Autre temps fort très apprécié, le passage exceptionnel sur le barrage de Vouglans, réservé aux seuls participants qui devaient pour l’occasion circuler à pied.

Les participants ont une nouvelle fois fait la démonstration que cette randonnée qui est l’un des rendez-vous phare du printemps, attire aussi bien des champions tels qu’Eric Péralta et Gérald Debot, ravis de venir profiter des parcours et du paysage sans la pression du chrono, ainsi que des pratiquants amateurs et de tous âges, ravis de partager cette journée qui a bénéficié de conditions météo exceptionnelles.

> Retrouvez le reportage complet dans notre journal du 22 juin 2017.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir