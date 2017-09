La Forestière 2017 a débuté avec les épreuves sur route.

Le 130 km a été remporté par l’Italien Stefano Sala (3h46′00) devant Geoffrey Lucat (3h46′27) et David De Vecchi (3h46′27)…

La Cyclo 85 km pour elle a vu la victoire de Sabrina Demuer (2h26′31) devant la championne de VTT reconvertie à la route Fanny Bourdon (2h26′36) et la haut-jurassienne Mathilde Grenard (2h28′05)…

La cyclo 85 km messieurs a été remportée par Antoine Boudsocq (2h09′36) devant Pierrick Page (2h09′43) et Alexandre Martin (2h09′44)…

Et puis tandis que la matinée s’est terminée par les premières épreuves Kids VTT pour les cadets et les minimes à Arbent, la toute première course de draisienne a réuni une cinquantaine de tout-petits âgés de 2 à 5 ans, suivie des randos pour les autres catégories kids.

En parallèle, les différentes animations proposées aux petits et aux grands ont rencontré un franc succès, et les premiers run de freestyle très spectaculaires sur la toute nouvelle piste aménagée à cet effet ont attiré les spectateurs.

Rendez-vous dès demain dimanche matin à 8 h à Saint-Claude pour le départ de l’épreuve du 100 km UCI Bulls.

A 10 h 15 aux Moussières ce sera le départ du 75 km UCI dames et à 10 h 30 du 75 km hommes. A 10 h 30 : départ du XCO UCI Junior Events à Arbent.

