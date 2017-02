Un mois après l’ouverture de la patinoire de l’Espace des Mondes Polaires, le musée accueillera ses premiers visiteurs samedi 18 février 2017 dès 14 h.

Au croisement de champs disciplinaires multiples, l’exposition permanente convoque de nombreuses disciplines scientifiques, l’histoire se mêlant aux sciences du vivant et de la Terre, l’ethnologie à la glaciologie, l’économie à l’écologie. Les archives personnelles de Paul-Emile Victor seront exposées aux côtés d’objets d’art inuit (jouets pour les enfants, kayak, poteries et masques…), et d’autres objets ayant appartenu à de grands explorateurs tel Jean-Baptiste Charcot. De nombreux dispositifs de projection de films réalisés lors d’expéditions polaires seront aussi intégrés à l’exposition permanente. Pourquoi fait-il si froid aux pôles ? Comment les espèces animales et végétales se sont-elles adaptées à un milieu aussi hostile ? À quels enjeux les habitants de l’Arctique doivent-ils faire face ?

C’est autour de grandes thématiques telles que les écosystèmes polaires, le froid et la nuit polaires, les peuples de l’Arctique, les conquêtes et la recherche polaires, que s’organise un parcours immersif et ludique qui plongera les visiteurs au coeur de la banquise, une des clés de voûte des écosystèmes polaires. Jean-Christophe Victor, ethnologue, journaliste et fils du célèbre explorateur Paul-Emile Victor, était à l’origine de ce premier centre culturel français consacré aux pôles, avec Stéphane Niveau, actuel directeur du musée. Il était très attaché ce projet dont il portait l’ambition : mêler la recherche scientifique et le partage des connaissances pour les transmettre au plus grand nombre. L’auditorium de l’Espace des Mondes Polaires qui accueillera les rencontres et conférences portera son nom.

Un lieu de rencontre et d’échanges

L’espace des Mondes Polaires proposera tout au long de l’année un programme d’expositions temporaires, de conférences, de projections de films et d’activités culturelles, éducatives, ludiques, sportives, s’adressant à un large public, d’enfants, adolescents, jeunes adultes, familles et seniors. Les expositions temporaires et les projections de films dans l’auditorium permettront d’aborder des sujets en lien avec la recherche scientifique en milieu polaire et de poser la question des perspectives d’avenir face aux enjeux écologiques contemporains.

Exposition temporaire « Peuples de l’Arctique »

Du 18 février au 21 mai 2017, l’exposition présente une sélection d’une quarantaine de photographies inédites de Nathalie Michel. Invitation à la découverte de la vie quotidienne d’habitants du bout du monde, du Groenland à l’Extrême-Orient Russe en passant par le détroit de Béring ou encore l’Alaska, elle s’organise en cinq îlots : Paul-Émile Victor chez les Inuits ; l’Arctique, un espace habité ; l’Arctique, un espace à fortes contraintes ; une identité perturbée ; quel avenir pour les peuples de l’Arctique ?

Les prochains rendez-vous du cycle de conférences « L’Espace d’un instant »

Le 2 mars à 19 h 30 : cette première rencontre sera animée par Olivier Gilg et Brigitte Sabard, tous deux bénévoles du Groupe de Recherche en Ecologie Arctique. Ils présenteront les principaux travaux qu’ils poursuivent sur les écosystèmes de l’Arctique ainsi que leurs résultats majeurs.

Le 30 mars à 19 h 30 : Madeleine Griselin, directeur de recherche émérite du CNRS et chef de la première expédition polaire féminine témoignera de cette formidable aventure de 600 kms parcourus en skis sur la banquise pendant 60 jours.

Les activités pour jeune public

Les prochains ateliers inviteront le jeune public à une immersion dans l’univers de l’infiniment petit, ou encore, tels des apprentis ethnologues à la découverte d’objets Inuits et à la création de carte postales aux paysages polaires.

La librairie boutique

La boutique, entièrement dédiée à l’univers polaire, regorge d’objets en tout genre. Livres, souvenirs, cartes postales, produits dérivés, jeux de société, jouets en bois ou encore petits matériels d’exploration, sauront satisfaire les petits comme les grands. L’Espace proposera également bientôt une librairie en ligne.

En pratique

Ouverture. L’Espace des mondes polaires est ouvert du lundi au vendredi et le dimanche de 9 h à 13 h et de 14 h à 19 h, ainsi que le samedi de 14 h à 19 h.

Nocturne à la patinoire les jeudis de 19 h 30 à 22 h.

Tarifs pour le musée : 8 €/adulte, 4 €/enfant (de 6 à 15 ans), gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Tarifs réduits pour les familles.

Tarifs pour la patinoire : 6 €/adulte, 4 €/enfant (de 6 à 15 ans), 3 €/enfant de moins de 6 ans. Tarifs réduits pour les familles.

Tarifs duo (musée + patinoire) : 10 €/adulte, 5 €/enfant (de 6 à 15 ans), 2 €/enfant de moins de 6 ans. Tarifs réduits pour les familles.

