Dès 14 h ce mardi 7 mars 2017, la foule s’est rassemblée dans la cour de l’hôpital Louis-Jaillon de Saint-Claude pour dire “NON” à l’ARS qui prévoit dans les trois à cinq ans de fermer plusieurs services (chirurgie, maternité, dialyse, pédiatrie et urgences) afin de réduire le déficit de l’établissement afin de recentrer l’activité sur l’hôpital de Lons-le-Saunier. Salariés, élus de toutes couleurs politiques, médecins en activité et à la retraite, personnels hospitaliers, commerçants, usagers…. ont décidé de se mobiliser pour sauver l’hôpital de Saint-Claude mais aussi celui de Morez, dont il est question de fermer le service de médecine.

D’autres actions sont prévues, avec la remise en place d’un comité de soutien pour défendre l’hôpital qui dessert pas moins de 60 000 haut-jurassiens dans un secteur géographique enclavé qui doit aussi faire face aux aléas climatiques. Les chutes de pluie et de neige de la nuit dernière prouvent encore à quel point les conditions de circulation peuvent être compliquées.

A compter de ce jour, le Haut-Jura est entré en résistance, comme il l’a déjà fait par le passé pour garder l’hôpital de Saint-Claude, mais aussi préserver des emplois et tout l’équilibre économique qui en dépend.

> Retrouvez le reportage complet dans notre édition papier du 9 mars 2017

Cliquez sur l'image pour l'agrandir