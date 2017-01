A 18 h 15, juste après la fermeture, toute l’équipe du Dôme (médiathèque de Haut-Jura Saint-Claude) conduite par Julien Vandelle pouvait être satisfaite, après avoir enregistré 1 021 entrées, 204 abonnements et 981 prêts.

Cette première journée du samedi 28 janvier 2017, est un vrai succès et les réactions ont été unanimes : “On a la chance d’avoir à Saint-Claude une médiathèque que d’autres grandes villes n’ont pas”, “L’espace est clair, spacieux, zen est chaleureux”, “C’est vraiment magnifique ! Il me tardait de voir comment c’était à l’intérieur… “, “Il y en a vraiment pour tout le monde, pour les tout petits, mais aussi, pour nous les plus âgés…. avec des espaces très confortables pour s’asseoir”….

Parmi les visiteurs de la journée, certains découvraient les différents espaces inaugurés la veille et profitaient du programme d’animations, alors que d’autres, très à l’aise, avaient déjà trouvé leurs marques.

