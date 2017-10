45 équipes en 2015, 67 en 2016 et 86 pour l’édition 2017. Le Gentleman Alexis Vuillermoz organisé par le Vél’Haut-Jura Saint-Claude présidé par Michel Duraffourg et qui compte pour le challenge des Monts et Lacs, ne cesse de croîre d’année en année. Autour du champion Alexis Vuillermoz, un public vient très nombreux pour rencontrer le coureur pro de l’AG2R La Mondiale dans un contexte plus détendu que la compétition. Et cette édition 2017 n’a pas dérogé à la règle, puisque de bons coureurs régionaux sont venus tenter de taquiner le record de l’épreuve, alors que la majeure partie des concurrents est surtout venir pour le plaisir de la discipline, tout en ayant la possibilité ensuite de bavarder ou de faire un selfie avec Alexis. Après 20’45 de course, la victoire est revenue à l’équipe composée d’Eddy Cannelle et Jacques Lebreton (deux anciens licenciés UC Morez). Ils n’ont cependant pas battu le record détenu par Fabien Secondo en 20’06.

