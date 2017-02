Samedi et dimanche derniers, l’association Dog’ing Jura a organisé le deuxième trophée fédéral neige sur les pistes du Lac-des-Rouges- Truites. Une épreuve qui inaugurait aussi le challenge canicross comtois. 170 canicrossers venus de toute la France mais aussi d’Italie, Allemagne et d’Irlande ont participé aux épreuves. Le samedi, les enfants ont couru sous un soleil radieux. Le soir à partir de 18 h 30, place aux courses de nuit avec sept vagues de départs. Le canicross est une discipline à part entière, le chien et l’homme ne font qu’un. Les bénévoles de Dog’ing Jura ont su créer des parcours qui ont ravi les participants.

Une organisation sans failles

Les binômes ont couru dans les bois que la neige recouvrait. Le dimanche, les canicrossers ont refait le même parcours d’une distance de 7,100km dans le cadre de la deuxième manche. Denis Bret a mené de main de maître aussi bien l’épreuve de nuit que celle du dimanche, s’imposant sur les deux courses avec son chien Lune. A l’arrivée, tous félicitaient leurs chiens ainsi que les organisateurs pour l’accueil, les parcours et l’organisation sans failles. Le maire, Jean Richard a remercié le club d’avoir choisi le village comme lieu de course. Le site de départ a été laissé impeccable. Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine. Prochain rendez-vous avec le canicross : dimanche 11 mars à Aromas. Remise des dossards à partir de 9 h. Début des courses à 10 h. Rendez-vous à la salle des fêtes.

Reportage réalisé par François Jacques

