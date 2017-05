Le club Dog’ing Jura sous la présidence de Florian Schaffer organise sur quatre jours le deuxième trophée Jura’chien, et s’appuyer sur ses bénévoles omniprésents sur le site de Bellecin. Le 2e trophée Jura’chien réunit 200 concurrents venus de toute la France mais aussi d’Allemagne, de Suisse, de Belgique, des Pays-Bas, d’Ecosse et d’Italie. Les premières épreuves se sont déroulées jeudi 25 mai 2017 au centre sportif de Bellecin sous un soleil radieux. Les participants et leur famille sont ravis du cadre idyllique qui leur est proposé ; avec la possibilité de se rafraîchir dans le lac de Vouglans. Pour chaque course quotidienne les organisateurs ont prévu plusieurs ravitaillements en eau tout au long des parcours. Les épreuves devaient commencer à partir de 16 h 30, mais au vu de la météo les organisateurs ont fait débuter les épreuves à 17 h 30, pour que les équipes ne souffrent pas trop de la chaleur. Les cani-marcheurs se sont élancés les premiers suivis des cani-enfants, des cani-cross, des cani-VTT et des cani-trotinettes.

Reportage de François Jacques

Noémie Segers avec son Border “Dudule”, et son papa Dominique

Noémie a six ans. C’est sa première participation au trophée Jura’chien. Noémie est venue en famille, elle arrive de Lille. Le papa et la maman courent en cani-cross avec un golden. Dominique a eu connaissance du trophée Jura’chien par le bouche à oreilles, les cani-crosseurs de la France entière soulignent que ce trophée est bien organisé avec toujours de très beaux parcours. La famille n’a pas hésité à faire le déplacement.

Elodie Martin

Elodie Martin est passionnée de cani-cross. Elle est présidente du club Vulcain. Elle arrive de Corent, un village près de Clermont-Ferrand. Elodie milite pour le sport canin accessible aux handicapés. Sa grande satisfaction a été de faire engager une personne atteinte d’handicap au cani-cross de sa région. Sa doctrine : “se faire plaisir avec le chien en dépassant son handicap, qui n’est pas toujours visible comme dans 80% des handicaps”. Elodie court en cani-cross avec un bull-terrier Sparky, et en cani-VTT avec son pointer Idgi.

Idgi (un chien pointer)

“J’ai quatre ans. Je suis né dans une famille de chasseurs. Mais mon maître ne pouvait pas me garder faute de place. Il m’a vendu à une famille et pour moi les ennuis ont commencé. Ces personnes me maltraitaient, ils ne me donnaient pas d’amour, et me nourrissaient très mal. Un jour ils m’ont abandonné à la porte de la SPA d’Issoire ( peut-être la meilleure solution pour moi), j’y suis resté un an. Elodie Martin est venue dans le refuge. Nos regards se sont croisés, et je suis reparti avec elle : le début du bonheur pour moi. Les premiers temps n’ont pas été tout roses pour ma maîtresse, parce que je n’avais aucun repère. C’est dur de revenir à la vie civile, je n’ai pas un caractère facile. A mon arrivée dans ma nouvelle vie il y avait Sparky un bull-terrier, nous sommes devenus de très bons amis. Ma maîtresse faisait courir Sparky en laisse. J’ai voulu essayer mais elle a préféré m’atteler devant son vélo, c’est super de courir ensemble ! Je l’aime ma nouvelle vie, à tous les copains malheureux , je leur dis : « tenez bon, vous trouverez aussi un foyer rempli d’amour et d’attention !».

> Les épreuves se poursuivent ce vendredi 26 mai matin.