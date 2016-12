Le club Jura cyclisme a organisé samedi 17 décembre 2016, le 2e cyclo-cross de Montigny-lès-Arsures. Le président Claude Monrolin et la trentaine de bénévoles ont œuvré toute la semaine avant la course afin de tracer les circuits, et préparer la logistique des courses. Jura Cyclisme a profité de cette occasion pour inaugurer la nouvelle mascotte du club, un lynx qui sera présent lors des compétitions organisées par le club et bien sûr sur le Tour du Jura en mai prochain.

Le cyclo-cross de Montigny a été le théâtre de la finale du championnat départemental de cyclo-cross. Les écoles de cyclisme ont ouvert les épreuves. Plus de soixante jeunes ont participé aux courses. En minime à noter la belle victoire attendue, de Pierre Gautherat qui a encore fait cavalier seul. Amandine Hugonnet (jura cyclisme) a gagné chez les filles.

La course espoir est partie à 15 h avec seulement 20 coureurs sur la ligne de départ, mais avec beaucoup de talent. Benjamin Pascual (SCO Dijon) a gagné avec quelques longueurs d’avance sur son copain de club Hadrien Degrandcourt, Damien Mougel (roue d’Or Noidans) s’est classé 3e juste devant Laurent Colombatto (VC Morteau).

(Reportage de François Jacques)

> Plus d’infos dans notre journal du 22 décembre 2016.

