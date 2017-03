Grosse affluence encore ce dimanche 26 mars 2017 pour la deuxième journée des 104e championnats de France de ski alpin organisés à Lélex pour les épreuves de slaloms.

C’est en effet devant 4 230 spectateurs passionnés qu’Adeline Baud-Mugnier et Clément Noël ont le titre, devant respectivement Anne-Sophie Barthet et Laurie Mougel, et Victor Muffat-Jeandet et Jean-Baptiste Grange. Durant la remise des prix animée par le Jurassien Alexandre Pasteur, les entraîneurs et les techniciens des équipes de France ont souligné la qualité de l’organisation de ce week-end digne d’une coupe du monde.

Demain lundi 27 mars au matin, ce sera le dernier épisode avec le géant dames, qui ne devrait logiquement pas échapper à Tessa Worley (9e aujourd’hui).

Programme :

9 h : 1ère manche. 11 h : 2e manche.

14 h 15 : remise des prix slaloms dames et hommes sur le front de neige.

