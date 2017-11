Peuples solidaires : un festival pour la défense des droits humains

Du 17 novembre au 3 décembre se déroule le Festival de Peuple Solidaire, qui entend porter « haut et fort la défense des droits humains et la lutte contre les inégalités en France et dans le monde. » Dans le Jura, cette édition intitulée « Avec les femmes du monde » mettra à l’honneur les femmes qui luttent pour leurs droits, avec des conférences, projections/débats du théâtre et de la musique.

Samedi 18 novembre. Au Pavillon des Arquebusier de Dole, forum des associations de solidarités internationales. En soirée, marche solidaire en passant des ponts et des portes, avec des réfugiés et non réfugiés.

Les grandes lignes du programme

Mercredi 22 novembre. Au Carcom de Lons, soirée d’enseignement postuniversitaire sur le thème de la lutte contre les violences faites aux femmes par le docteur Bernard Guillon, gynécologue obstétricien.

