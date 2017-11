Pétition des éleveurs : stop au viande bashing

Les éleveurs de Saône-et-Loire ont lancé cette semaine une pétition destinée à Stéphane Travert, le ministre de l’Agriculture et à Edouard Philippe, le Premier ministre : « Stop au viande bashing ! Laissez nous manger tranquillement ! » Et d’expliquer : « Si les éleveurs entendent respecter celles et ceux qui ont fait le choix de ne plus consommer de viande, ils entendent que les militants des causes animales cessent de faire peser un « terrorisme » morale sur celles et ceux qui ont fait un choix différent. »

L’occasion de rappeler que parce que la viande contribue à l‘équilibre alimentaire, le Programme national Nutrition Santé (PNNS) recommande de consommer de la viande, du poisson ou des œufs, une à deux fois par jour en alternance.

Ils demandent dès lors que :

Les opérations de dénigrement visant les consommateurs de viande, les éleveurs et les employés des abattoirs soient dénoncées par les pouvoirs publics ;

Que les vols et les effractions à l’encontre des opérateurs des filières bovine, ovine, porcine, caprine, équine, avicole et cunicole soient enfin sanctionnés ;

Que la France, pays mondialement connu pour sa gastronomie et son agriculture, reconnaisse sur son propre territoire la contribution des Femmes et des Hommes qui, par la qualité de leur travail, leur amour du métier, le respect du produit ont acquis une reconnaissance mondiale.

Et d’inviter les consommateurs à signer eux aussi cette pétition sur le site Change.org : http://chn.ge/2xdxlwa