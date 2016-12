Au 199 bis rue de la République, la Maison de l’émail est ouverte pendant les vacances, du mardi au vendredi de 14 h à 18 h. Durant cette période, des stages de découverte de l’émaillage sur acier sont animés par Elsa Monturier.

Les mercredis et vendredis matin de 9 h à 13 h, toutes les personnes intéressées (de 8 à 88 ans et plus) peuvent venir décorer une plaque de 10 x 10 cm, sur les conseils de la professionnelle.

« Il n’est pas nécessaire d’être un pro du dessin », rassure Elsa. « Le principe est de décalquer un dessin, puis de décorer la plaque comme on le souhaite, avant de repartir avec sa pièce garantie 100 ans ! », ajoute-t-elle ravie de partager ses conseils avec le grand public.

Le prix du stage (sur inscription) est de 25 €. La Maison de l’émail fonctionne sous couvert d’une association présidée par Martine Riallan. Durant l’année écoulée, le nombre d’adhérents est passé à 50. Il s’agit d’émailleurs professionnels, amateurs, de membres actifs, mais aussi de stagiaires ou de personnes intéressées par l’émail. La cotisation est de 15 € pour l’année. L’objectif est de faire connaître ce patrimoine morézien qu’est l’émail. Et la Maison qui est reconnue comme lieu de formation, est l’un des trois lieux de ce type en Europe. Dans l’atelier qui dispose d’un très grand four, amateurs et professionnels se côtoient tout au long de l’année, sans jugement de niveau, mais plutôt friands de partager des techniques et des conseils.

Plus de 520 visites/an

Depuis trois ans, dans un souci d’ouverture vers l’extérieur, la Maison de l’émail a rejoint le collectif qui organise les Journées Européennes des Métiers d’art. En 2015, elles se sont déroulées au lycée du bois de Moirans, puis en 2016 à l’Atelier des savoirfaire à Ravilloles. En 2017, elles auront lieu à Morez les 1er et 2 avril. La Maison qui accueille plus de 520 visiteurs par an, entretient également d’étroites collaborations avec l’Association Horlogerie Comtoise à travers la présentation d’horloges au sein de l’exposition permanente qui est proposée dans une des salles du bâtiment. Toujours dans ce souci de transmettre, Elsa Monturier organise chaque trimestre des stages tous les vendredis soirs (hors vacances).

L’émail de A à Z

Au programme dix séances de trois heures pour tout apprendre de A à Z depuis la découpe de la plaque de cuivre jusqu’à la réalisation finale, avec l’objectif de gagner en autonomie et de développer sa créativité.

« Au fil du trimestre, chacun choisit sa technique et la pièce qu’il souhaite réaliser. Comme nous ne sommes pas nombreux, cela me permet de faire de l’accompagnement personnalisé ».

Le prochain cycle débutera le 20 janvier pour un tarif trimestriel de 208 €. Pour l’année prochaine, plusieurs projets sont envisagés, dont celui d’embaucher un deuxième émailleur, afin de compléter l’offre en direction du grand public, mais aussi pour répondre aux commandes de pièces d’émail, avec notamment la production de plaques de cimetière ou encore la restitution de plaques anciennes à l’identique. Par ailleurs, le conseil d’administration projette aussi d’émailler la façade de la Maison, afin de lui donner une plus grande visibilité. Parmi les projets, il est aussi prévu de reconduire des stages de fonte de cuivre, d’émail en bijouterie…

Renseignements au 03 84 33 31 29. Voir aussi sur : www.maison-email. com