Pour sa deuxième édition de La Nuit des copistes, le musée des Beaux-Arts de Dole ouvre ses portes de 17 h à minuit. L’objectif de cette manifestation est d’accueillir des amateurs et professionnels qui viennent copier des tableaux de l’exposition permanente et temporaire. « Cette manifestation permet de conquérir des publics différents, de tous âges et de tous horizons et d’attiser leur curiosité. Être spectateur d’un travail de copie est intéressant et cela permet d’enlever le côté péjoratif du copiste », commente Laurence Collombier, en charge de l’accueil des publics au musée de Dole.

Les visiteurs viennent voir les copistes travailler et se verront proposer des animations. Une nouveauté par rapport à l’édition 2016 qui avait accueilli une vingtaine de copistes. Cette année, les visiteurs sont invités à créer un tableau vivant en lien avec une œuvre du musée. À l’aide de déguisements fournis par le musée, ils s’installeront sur le podium pour immortaliser la scène devant un appareil photo.

Les enfants pourront participer à l’atelier de dessin des mini copistes. Ils devront représenter un détail d’un tableau avec l’aide de deux intervenantes en arts plastiques. Des concerts joués par les élèves du Conservatoire jalonneront la soirée. Une manière d’aller au musée différente et originale.

À noter : pour préparer La Nuit des copistes, le musée fermera ses portes le 21 janvier de 10 h à 12 h. Pour les copistes, inscriptions possibles sur place avec sa pièce d’identité. Renseignements au 03 84 79 25 85 ou l.collombier@dole.org