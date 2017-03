Lundi 27 février au soir 2017, le comité d’organisation de la 47e Traversée du Massacre qui se déroulera dimanche 5 mars prochain au départ de La Darbella à Prémanon, a décidé de modifier l’organisation de la course.

Ainsi, c’est un parcours de repli côté Massacre qui sera proposé aux coureurs avec une distance ramenée à 33 km (au lieu de 42 km) sur une seule boucle sans emprunter le secteur de la Sambine. Les parcours des 21 et 10 km sont maintenus du côté Massacre également.

Avec une météo annoncée agitée durant les prochaines heures, alternant pluie et neige, une dernière information sera organisée ce jeudi 2 mars en fin de journée.

Le comité d’organisation du ski-club de Prémanon et les différents intervenants qui assurent la préparation de la piste souhaitent proposer des parcours de qualité, c’est pourquoi l’option d’annulation n’est pas exclue si toutes les meilleures conditions de réalisation de ces parcours ne sont pas réunies.

Les départs seront donnés à 9 h 30 pour le 33 km, à 9 h 40 pour le 21 km et à 9 h 55 pour le 10 km. En complément les organisateurs proposent une rando-raquettes de 5 km.

Départs entre 9 h et 10 h. Après la remise des récompenses prévue à 13 h, ce sera au tour des enfants de s’élancer à partir de 13 h 30 selon les catégories et les distances.