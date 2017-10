Champagnole, salon, vin, fromage

Les deux mots que l’on pouvait lire sur toutes les lèvres lors de la 11e édition du salon « vins et fromages » étaient qualité et convivialité. Ce rendez-vous annuel des palais curieux et des nez délicats s’est déroulé les 21 et 22 octobre à l’Oppidum. 29 vignerons de toute la France (et même de Corse) étaient présents. « Des fidèles depuis 10 ans » explique Pascal Bezin, président de l’association œnologique de Champagnole (AOC), et organisateur de cet évènement incontournable. Le visiteur en entrant sur le salon choisissait un assortiment de pain, parmi les plus originaux : pain au potiron, champignons persillés, cacao… Le boulanger Patrice Mazur de « La vague gourmande », partenaire du salon, fait preuve chaque année d’une grande créativité pour surprendre les visiteurs. Une fois armé de son pain, le visiteur était invité à se présenter au stand, littéralement gargantuesque, de Marc Janin, Meilleur Ouvrier de France (MOF) fromager : plus de 200 sortes de fromages étaient offerts à la dégustation. Exit le comté, le morbier et autres « best of »jurassiens :

« les visiteurs cherchent à découvrir des produits non franc-comtois » a confié Marc Janin.

« Ils veulent découvrir des saveurs auxquelles ils ne sont pas habitués. » En tout, plus de 40 kg de fromage se sont écoulés durant le week-end. Les quelques 3.000 visiteurs munis de leur pain et de leur fromage ont ensuite arpenté les allées du salon à la recherche de l’accord parfait. Le chef Elie Sclaffer du restaurant champagnolais « Le Bois Dormant » à proposé un lieu de restauration pour les visiteurs sous forme de brasserie. Durant le week-end, il a fait 200 couverts : « Ce salon est vraiment exeptionnel, il y a une ambiance particulière et c’est bien, ça nous fait sortir un peu de nos cuisines ». La nouveauté 2017 résidait dans l’arrivée d’un vigneron corse. Grâce à un désistement il a 3 mois, ils ont pu intégrer le cercle très fermé des exposants du salon. Visiteurs ou exposants, nul doute que tous seront d’accord avec l’écrivain et philosophe Michel Tournier pour qui : « Le fromage, constitue avec le pain et le vin, la trinité de la table européenne ».

De notre correspondante Hélèna Vigneron