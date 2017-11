Compte tenu des conditions d’enneigement actuelles et des chutes de neige annoncées cette semaine, La Station des Rousses a décidé de modifier son calendrier prévisionnel d’ouverture de pistes de ski alpin !

Ainsi, dès ce week-end du 2 et 3 décembre 2017, les amateurs de ski de descente pourront profiter de bonnes conditions de glisse à la Station des Rousses.

Le massif des Tuffes ouvrira ses portes de 9h à 16h30 pour vous donner accès à 5 pistes de ski :

- Porte du Balancier : ouverture du télésiège (accès à la piste rouge du Balancier et la piste verte des Balcons de la Dôle).

- Porte des Jouvencelles : ouverture du télésiège et du téléski baby Jouvenceaux (accès piste bleue Nathalie Bouvier, piste verte les Jouvencelles et la piste verte baby Jouvenceaux).

Pour marquer le lancement anticipé de la saison de ski alpin, une remise de 30 % sera appliquée, ce week-end, sur les fofaits Pass’station. Des points de vente seront à votre disposition ainsi que les locations de ski, les restaurants et l’Ecole de Ski Français des Rousses.

Si les conditions d’enneigement se maintiennent, d’autres pistes de ski alpin ouvriront progressivement les week-ends et les mercredis de décembre, conformément au calendrier. Et à partir du samedi 23 décembre 2017, l’ensemble des massifs de ski seront ouverts tous les jours.

SKI NORDIQUE

Côte ski nordique, environ 40 km de pistes de ski sont déjà tracés dans les secteurs du Massacre et du Risoux. Le secteur du Massacre est accessible depuis la porte de la Darbella nordique, et celui du Risoux est accessible depuis la porte de la Combe du Vert et des Combettes.

Un point de vente et d’information est à votre disposition les mercredis et les week-ends, à chaque porte d’accès.

Profitez encore de promotions sur les forfaits de ski saison ! Rendez-vous dans les points de vente, à l’Office de tourisme des Rousses ou sur le site : www.lesrousses.com