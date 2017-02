Quand on lui demande pourquoi ouvrir un nouveau Mac Donald’s à Dole, Bruno Pigé, franchisé, paraît étonné : « La zone des Epenottes est attractive et l’autre restaurant est présent depuis 22 ans. La ville bouge et il faut s’adapter. Les études montrent que la bassin de population est suffisant pour deux enseignes et nous n’allions pas laisser la place aux concurrents ».

A la tête de quatre restaurants (les deux de Dole, Champagnole et Lons), Bruno Pigé tente l’expérience d’un nouveau concept de la chaîne américaine appelé full restaurant. Cela consiste à fabriquer les sandwichs à la demande avec une gamme plus étendue de l’ordre de 25 burgers différents. En cuisine, trois lignes de production fabriquent les sandwichs et elles sont autonomes sur toute la gamme de produits. Plusieurs nouveautés sont à noter. Le bar à salades où le consommateur pourra choisir ses ingrédients et composer lui-même sa salade. Une gamme de pâtisseries plus étendue sera disponible ainsi que des desserts glacés. Les commandes sont passées via les bornes de commande, le drive ou le site internet.

Côté emploi, l’enseigne a recruté 40 équipiers par le biais de Pôle Emploi et 6 managers dont une directrice. Ce Mac Donald’s contient 160 places assises, 60 places assises sur la terrasse extérieure. Une aire de jeux est prévue pour les enfants.

Pour Bruno Pigé, « l’ouverture de ce nouveau site permet de se remettre en question même si nous sommes rôdés puisque celui de Champagnole a ouvert en 2014 et que nous savions à quoi nous attendre ». Le restaurant des Epenottes ouvrira ses portes le 7 mars à 10 h.