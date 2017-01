Orgelet : incendie dans le garage d’une maison

Une dizaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés peu après 1h30, dans la nuit de ce samedi 21 à dimanche 22 janvier, pour éteindre un incendie pris dans le garage d’une habitation, au 22 avenue Lacuzon à Orgelet. Leur action a permis d’étreindre rapidement l’incendie et d’éviter la propagation des flammes, mais ils ont dû prendre en charge une femme et un nourrisson légèrement incommodés par les fumés, qui ont été transférés au centre hospitalier de Lons. Il a aussi fallu trouver un relogement pour le couple et ses deux enfants.



