Le groupe de secours en montagne des sapeurs-pompiers du Jura est intervenu, ce samedi 14 octobre dans le milieu de l’après-midi, pour secourir une personne en difficulté sur la Via Ferrata, à hauteur du Regardoir de Moirans-en-Montagne.

Blessée au bras, la victime était assise dans son baudrier et ne pouvait plus bouger. Elle a alors été sortie de sa fâcheuse position par les pompiers et l’hélicoptère Dragon 21 puis déposée au parking du Regardoir avant d’être prise en charge par l’ambulance des pompiers du Lison et conduite au centre hospitalier.

