Opération de grande envergure sur l’A36

Un événement plutôt inhabituel c’est déroulé, ce mercredi 25 janvier au matin sur l’aire de repos de l’autoroute A36 à Sampans. La gendarmerie, la police aux frontières, la douane, des services de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Jura, de l’URSSAF et de la DREAL s’étaient donnés rendez-vous pour une grande opération de contrôle, sous la houlette du préfet du Jura, Richard Vignon. Objectif de cette grande manœuvre ? La lutte contre « les insécurités routières et contre toute forme de délinquance ».

4 permis retenus

Au total, cette opération a mobilisé 58 fonctionnaires dont 34 gendarmes, 2 équipes cynophiles, 8 douaniers, 6 policiers de la PAF, 5 contrôleurs de la DREAL, un contrôleur de l’URSSAF et un inspecteur de la DDCSPP. Cent cinquante-cinq véhicules ont été contrôlés dont 25 poids lourds, 35 camionnettes et 95 véhicules légers pour un total de 38 infractions relevées : une infraction douanière pour manquement à l’obligation déclarative relative et à la possession et au transport numéraire ; une infraction douanière de détention et transport de stupéfiants ; 4 délits de conduites sous l’emprise de stupéfiants ; 9 surcharges au poids total autorisé en charge et défaut de permis de conduire ; une procédure de travail dissimulé…

Cinq taxis feront aussi l’objet d’un signalement pour manque à la réglementation, et 4 permis de conduire ont été retenus.

