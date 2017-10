Champagnole, Onix, musique, rock

Ils avaient enflammé la scène du Rex le 26 juillet, les 4 membres du groupe de rock Onix ont enregistré leur « démo » dans leur studio situé au Frasnois, un sésame qui leur permettra très vite d’être programmés partout en France.

Tout a commencé avec la rencontre de Yann Loza’ch, un designer de 48 ans (originaire de Paris, installé depuis une vingtaine d’années à Saint-Laurent) bassiste et parolier du groupe, et d’Anthony Caisse, 37 ans (originaire et habitant à Champagnole) professeur de guitare, guitariste et compositeur du groupe. Les deux artistes, animés par l’envie de faire de la musique, ont eu l’idée de créer un groupe. Les deux compères tentent de convaincre Anthony Negrello, le batteur du groupe « The Washing Machine » puis de « M. Pink », déjà bien connu du grand public (habitant au Frasnois) de rejoindre le groupe.

Une voix inclassable

Mais, même si le jeune homme de 31 ans avoue « avoir du mal à se passer de musique », il est aussi déçu par sa dernière expérience avec « M. Pink » et hésite à se lancer dans l’aventure. Jusqu’au soir où il entend la voix inclassable de Johann Lecoultre 42 ans (originaire de Foncine-Le-Haut et habitant à Saint-Pierre). À partir de cette rencontre, les 4 mousquetaires s’assemblent. Anthony Negrello se rappelle « quand je l’ai entendu pour la première fois, j’ai été vraiment surpris. Il a une voix qu’on n’entend pas tous les jours, une vraie voix rock, c’est ça qui m’a décidé à rejoindre le groupe ». En effet, Johan Lecoultre ne laisse pas indifférent. Qualifié par ses comparses d’« écorché », le chanteur se sait hypersensible. De 18 à 25 ans, il avait fait quelques concerts mais rien de très sérieux. « Je ne pensais pas qu’à 42 ans on pouvait refaire quelque chose d’aussi fort et de pouvoir s’investir comme si on avait 20 ans ». Influencé par les groupes rock des années 90, le groupe Onix s’inspirent des thèmes qui leur tiennent à coeur : la nature, la liberté, le rêve, et la sensibilité du chanteur Johan Lecoultre inspire de plus en plus les compositions.

De notre correspondante Hélèna Vigneron

Prochaine date : Le 6 décembre au Coeur-de-Boeuf à Lons-Le-Saunier.

Pour en savoir plus : www.onix.rocks.