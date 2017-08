Ce ne sont certes pas les plus « sexy » des hôtes sauvages du Jura ; mais bien qu’ayant longtemps eu mauvaise réputation, le regard porté sur les chauves-souris change et désormais, des mesures sont prises pour leur protection dans le cadre d’un vaste plan national d’action en faveur des chiroptères.

En Franche-Comté, on peut ainsi observer 28 espèces différentes de chauves-souris, sur les 34 espèces présentes en France métropolitaine. Mais outre la cinquantaine de souterrains et les quelque 8000 cavités naturelles ou artificielles protégées de la région, une bonne partie de ces mammifères gîtent dans le bâti « humain », caves, granges, greniers, clochers, et pâtissent du confinement de ces habitats : les granges sont fermées, les greniers aménagés, les clochers sont grillagés…

Inventaire régional

Pour mieux connaître l’état des colonies implantées sur le territoire de la réserve naturelle de la côte de Mancy (entre Lons-le-Saunier et Macornay), l’association Jura Nature Environnement, en partenariat avec la Commission de protection des eaux, du patrimoine, de l’environnement, du sous-sol et des chiroptères (CPEPESC) de Franche-Comté, lance une enquête participative sur leurs territoires d’été et d’hiver. A cette occasion, les habitants de ce secteur sont invités à contacter l’association s’ils ont connaissance de gîtes occupés par les chauves-souris. Les résultats de cette enquête devraient permettre de compléter l’inventaire régional des chauves-souris de Bourgogne-Franche-Comté, qui devrait être achevé en 2018.

Contacts :