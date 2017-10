Octobre Rose : le programme dans le Jura

Selon l’Institut National du Cancer, 40 % des cancers pourraient être évités par des modifications de nos modes de vie et notre comportement et une femme sur 8 sera confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. Ces données en tête, le traditionnel mois d’Octobre Rose, qui sensibilise les femmes au dépistage du cancer du sein, garde tout son sens. Cette année, la CPAM du Jura, qui chapote, en partenariat avec l’Association pour le Dépistage des cancers (ADECA FC) et de nombreuses associations locales, a décidé de concentrer ses efforts sur le secteur d’Arbois – Poligny – Salins-les-Bains.

Prévention des cancers

« En 2016, l’attention de la Caisse Primaire du Jura se portait sur le Haut-Jura, à Morez, où la participation au dépistage organisé du cancer du sein était évaluée à 51 % en 2015. Les actions de promotion conduites en partenariat avec la municipalité ont permis d’observer l’année suivante une nette amélioration : le taux de participation s’élevait en effet à 61 % en 2016. Cette année, c’est dans le cœur du Jura – en partenariat avec la Communauté de Commune, les villes d’Arbois, Poligny et Salins-les-Bains, et le Rotary Club – que la CPAM du Jura concentrera son travail de mobilisation pour la prévention des cancers, permettant ainsi d’augmenter le taux d’inclusion, encore trop bas dans ces secteurs », explique Gérard Guillemaud, directeur adjoint de la CPAM du Jura.

Plus largement, Philippe Baillivet, vice-président de l’ADECA Franche-Comté, se satisfait « du taux général d’inclusion de 62,3 % dans le Jura, alors qu’au niveau national, nous ne sommes qu’à 58 % », précisant malgré tout que « si le dépistage se fait entre 50 et 74 ans, les femmes doivent tout de même se palper régulièrement, et surtout ne pas hésiter à en parler à leur médecin. » Là est bien le but de ce mois ; à travers de nombreuses manifestations sur le territoire, permettre aux femmes de parler du cancer du sein, et de les inciter à passer une mammographie tous les deux ans.

Plus largement, depuis quelques années, Octobre Rose est également l’occasion de parler du cancer colorectal et du col de l’utérus, et d’en démystifier les a priori.

Renseignements : communication@cpam-lons.cnamts.fr

1er octobre

> À Bellecin, marche rose de 8 km, escalade, tir à l’arc, accrobranches. Base Nautique de Bellecin – à partir de 9 h 30. Renseignements : karine.toffanin@yahoo.fr.

4 octobre

> À Saint-Claude, conférence animée par le Dr Rymzhanova (ADECA), Mme Véronique Secretant (cadre de santé) et le Dr Becher (gynécologue). Salle Bavoux-Lançon – 18 heures Renseignements : Karine Roussel : karine.roussel@mairie-saint-claude.fr.

> À Poligny, conférence animée par le Dr Vilanueva et le Dr Schwetterlé « Cancer du Sein : traitements ambulatoires et ciblés ». Ciné Comté – 20 heures Renseignements : gerard.guillemaud@cpam-lons.cnamts.fr.

6 octobre

> À Dole, repas rose et échanges par une éducatrice de prévention de la CPAM du Jura. Centre Social Escale – 10 heures à 15 heures Renseignements : centresocialescale@orange.fr.

7 octobre

> À Saint-Claude, marches roses (7 et 12 km), initiation aux vélos électriques, etc. T-shirt offert aux 150 premiers inscrits à la marche. Parvis du Musée de l’Abbaye – à partir de 8 h 30. Renseignements : karine.roussel@mairie-saint-claude.fr.

> À Champagnole, marches roses (2, 6, et 9 km), exposition, animations diverses avec la participation des étudiants du Lycée Paul-Émile Victor et du Rotary Club. Place de la Mairie – 14 heures Renseignements : ghisbenoit39@aol.com.

7 et 8 octobre

> À Dole, marches roses (5 et 12 km), initiations aviron, canoë, marche nordique, séances de relaxation, ateliers artistiques (fresque participative), etc. T-shirt offert aux 400 premiers inscrits à la marche. Espace Santé – à partir de 8 h 30. Renseignements : isabelle.ple@espacesante-dnj.fr.

Du 7 au 13 octobre

> À Salins-les-Bains, exposition « C’est ma Vie ! », concours de la « Soupe Rose », ateliers de création et d’expression artistique sur la santé, échanges/info avec une éducatrice de prévention de la CPAM du Jura. La Cabiotte – de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures. Renseignements : lacabiotte@gmail.com.

8 octobre

> À Saint-Amour, marches et courses roses 100 % féminines de 6 et 11 km. T-shirt offert aux 500 premières inscrites. Place de la Chevalerie – 10 heures Renseignements : www.saintamoureine.jimdo.com.

9 octobre

> À Dole, marche rose et exposition peinture sur le thème du dépistage du cancer du sein. Quartier des Mesnils Pasteur – à partir de 14 heures Renseignements : equipefemmesdebout@orange.fr.

13 octobre

> À Poligny, concert de La Montaine : chœurs et ensemble de Cuivres dirigés par Charlotte Leboucher. Chapelle des Congrégations – 20 h 30. Renseignements : gerard.guillemaud@cpam-lons.cnamts.fr.

14 octobre

> À Lons-le-Saunier, marches roses (4 et 12 km), circuits cyclotouriste (26 et 60 km) et VTT (22 km), parcours d’obstacles (1 km), séances de cardio-boxe, soupe géante et animations diverses. Esplanade de la Maison Commune – à partir de 12 h 30. Renseignements : christiandenojean.mc@laposte.net.

> À Arbois, marches roses (2, 6 et 12 km), stands d’information et animations diverses. Salle des Fêtes Pasteur – à partir de 8 heures Renseignements : gerard.guillemaud@cpam-lons.cnamts.fr.

Du 17 au 27 octobre

> À Morez, exposition sur le thème d’Octobre Rose et animations diverses. MSAP – tous les jours. Renseignements : philippe-pete@mairie-morez.fr.

19 octobre

> À Ounans, marches roses (4 et 6 km) et stand d’information. MSAP de Ounans – à partir de 9 heures Renseignements : n.poncet@agate-paysages.fr.

22 octobre

> À Andelot-Morval, marches roses (5 et 13 km). Abri Forestier – à partir de 8 heures. Renseignements : nanoufaivre39@gmail.com.