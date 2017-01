Le Swimrun est une toute nouvelle discipline qui se dpratique en binômes. Elle allie natation et trail en multi-enchaînements. Le swimrun vient de Suède où il a été créé en 2002, sous l’impulsion de deux frères qui ont lancé le pari de traverser le pays en moins de 30 heures par équipes de deux en nageant d’île en île et en marchant. Quatre ans plus tard, la première compétition baptisée « O Till O » a vu le jour, avec un parcours en sens inverse avec 120 équipes venant de 26 pays. 450 équipes Frédéric Pitrois et Stéphanie Lescoulie-Pépin, fondateurs de l’association Singletrack Evenements qui organise l’O’Xyrace le 21 janvier 2017 et le Cross triathlon du Revermont les 2 et 3 septembre 2017, ont participé à une compétition de swimrun. L’essai a été très concluant et ils ont donc décidé d’importer dans le Jura cette épreuve qui explose littéralement dans l’hexagone.

« La France qui comptera 46 épreuves en 2017 (contre 13 en 2016) est le deuxième pays organisateur derrière la Suède (90 manifestations). Pour nous, l’objectif est de faire du swimrun du Jura la plus grosse épreuve de France en accueillant 450 équipes ! ».

Trois formats Pour cette nouvelle épreuve, le lac de Vouglans s’est présenté comme une évidence pour Frédéric et Stéphanie qui ont déjà participé au trail Volodalen et au triathlon de Vouglans. « Avec 35 km de long, il y a de quoi faire pour proposer des parcours de trail parsemés de sections de natation ». La première édition aura lieu le 20 mai 2017 entre Moirans-en- Montagne et Clairvaux-les-Lacs pour commencer.

Trois formats de course

Trois formats de course seront proposés aux binômes qui pourront être 100 % masculins, 100 % féminins ou mixtes.

La « courte » de 15 km (D + 270 m) comprendra 2 km de nage et 13 km de trail fractionnés en dix sections successives. Le départ sera donné à 9 h 30 depuis Largillay-Marsonnay.

La « moyenne » de 32 km (D + 780 m) comprendra 4 km de nage et 28 km de trail répartis en vingt sections. Le départ sera donné à 8 h 30 de la Base de Bellecin.

La « longue » de 47 km (D + 1 200 m) comprendra 6 km de nage et 41 km de trail répartis en vingt-neuf sections au total. Le départ sera donné à 7 h 30 du musée du jouet à Moirans-en-Montagne.

Toutes les arrivées seront jugées à Clairvaux-leslacs, pour un rassemblement final au collège. Esprit de solidarité Pour pratiquer le swimrun, les participants sont équipés de combinaison en néoprène, de baskets, de claquettes aux mains (pour la natation). « Le swimrun demande d’être bien entraîné car il faut enchaîner nage et trail. Cela n’a rien à voir avec la course à pied ou le triathlon », expliquent les deux sportifs en précisant que l’esprit de solidarité entre les deux coéquipiers est essentiel. Le Swim run du Jura passera dans des zones Natura 2000. Aussi les organisateurs ont travaillé avec les responsables pour créer une charte de bonne conduite géante que chaque participant devra signer. En complément un balisage spécifique sera mis en place sur le parcours pour pouvoir visualiser les zones sensibles. Côté organisation, des contacts ont déjà été pris avec plusieurs associations locales dont le COC (Club Omnisport Clairvalien) et Volodalen.

Les inscriptions sont lancées depuis le 1er janvier 2017. Voir aussi sur : http://www.oxyrace.fr/